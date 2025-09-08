बांधकाम व्यावसायिकांसाठी सवलतीची मागणी
सासवड, ता. ८ : पुरंदर तालुका बिल्डर असोसिएशनने नगरपरिषद प्रशासनाकडे बांधकाम व्यावसायिकांना विविध सवलती देण्याची मागणी केली आहे. नगरपरिषद, तहसील, प्रांत, जिल्हाधिकारी कार्यालय, भूमी अभिलेख या कार्यालयांकडून विविध परवानग्यांना होणारा विलंब आणि विविध करामुळे व्यावसायिकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.
सासवड (ता.पुरंदर) येथे नुकत्याच झालेल्या बांधकाम व्यावसायिकांच्या बैठकीत असोसिएशनचे अध्यक्ष बाळासाहेब भिंताडे यांनी या समस्या मांडल्या. यावेळी बोलताना कार्याध्यक्ष अभिजित जगताप यांनी सांगितले की, नगरपरिषद बांधकाम परवानगी, पूर्णत्वाचा दाखला, नळ जोडणी, विद्युत मीटर यांसारख्या कामांसाठी खूप वेळ लागतो. त्यामुळे व्यावसायिकांची मोठी भांडवली गुंतवणूक अडकून पडते. यावर उपाय म्हणून, प्रशासनाने सर्व दाखले वेळेत द्यावेत आणि करामध्ये टप्पे पाडून सवलती द्याव्यात. रेरा परवानगी वेळेत मिळाल्यास ग्राहकांना वेळेवर घरे देणे शक्य होईल.
तसेच, कामगार कल्याण उपकर मोठ्या प्रमाणात आकारला जात असून, त्या तुलनेत सुविधा मिळत नसल्याची तक्रारही त्यांनी केली. अनेकजण कर्ज काढून व्यवसाय करतात व प्रशासकीय बाबींमध्ये होणाऱ्या विलंबामुळे बँकेचे व्याज भरून जेरीस येते. त्यामुळे आर्थिक आणि मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागत असल्याचेही जगताप यांनी सांगितले.
सचिव गणेश बांदल यांनी प्रशासनाने दर दोन महिन्यांनी समन्वय बैठक घेऊन समस्यांवर तोडगा काढण्याची सूचना केली. याशिवाय, वाढलेल्या खंडणीखोरांवर पोलिसांनी नियंत्रण ठेवावे, अशी मागणीही त्यांनी केली. तर, नाना कुंभारकर यांनी नगरपरिषदेला फॉगिंग मशिन, वृक्षारोपण आणि कचरा संकलनासाठी मदत करण्याची तयारी दर्शविली. याप्रसंगी संतोष जगताप, विजय पुरंदरे, नाना काळे, दीपक चव्हाण आदी बांधकाम व्यावसायिक उपस्थित होते.
