सासवडच्या माजी विद्यार्थ्यांकडून पूरग्रस्तांना मदत
सासवड, ता. १० : अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या महाराष्ट्रातील पूरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी सासवड (ता. पुरंदर) येथील मएसो वाघिरे विद्यालयाच्या माजी विद्यार्थ्यांनी मदतीचा हात पुढे केला आहे.
विद्यालयाच्या सन १९८८- ८९ या वर्षातील १० वीच्या माजी विद्यार्थ्यांनी एकत्र येत २२ हजार १०० रुपयांची रक्कम मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी जमा केली. ही मदत त्यांनी पुरंदरचे तहसीलदार विक्रम राजपूत यांच्याकडे सुपूर्द केली. यावेळी रवींद्र गाडेकर, शकील बागवान, विजय निंबाळकर, शरद नेटके आणि हेमंत टिळेकर उपस्थित होते.
अतिवृष्टीमुळे पिके, फळबागा, सुपीक माती, तसेच जनावरे वाहून गेल्याने आणि घरात पाणी शिरल्यामुळे शेतकरी असहाय झाले आहेत. अशावेळी समाजातील सर्व घटकांनी शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहिल्यास त्यांचा दिवाळीचा सण चांगला साजरा होईल.
- विक्रम राजपूत, तहसीलदार, पुरंदर
05842
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.