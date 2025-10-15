स्मार्ट मीटरमुळे कर्मचारी, नागरिकांमध्ये वाद
सासवड, ता. १५ : पुरंदर तालुक्यात महावितरण आणि अदानी ग्रुप कंपनीच्या वतीने सुरू असलेल्या स्मार्ट मीटर बसविण्याच्या मोहिमेवरून नागरिक आणि वीज वितरण कंपनीच्या अधिकाऱ्यांमध्ये संघर्ष होत आहे.
नागरिक आणि शेतकऱ्यांनी मनमानी कारभाराचा आणि मीटर परस्पर बदलल्याचा आरोप केला आहे. दुसरीकडे कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी, ग्राहकांना कल्पना देऊनच मीटर बसविण्याबाबत सूचना दिल्या आहेत. स्मार्ट मीटर ही ग्राहकांच्या फायद्याची आणि केंद्र शासनाची योजना असून, यामुळे बिल कमी येत असल्याचा दावा केला आहे.
नागरिकांच्या तक्रारीनुसार, बंद असलेली घरे किंवा वृद्ध व्यक्ती असलेल्या घरात मीटर बदलण्याची परवानगी न घेता परस्पर नवीन स्मार्ट मीटर बसवले जात आहेत. शासनाने मीटर बिघडल्यास किंवा ग्राहकाने मागणी केल्यास मीटर बदलण्याची आवश्यकता असल्याचे स्पष्ट केले असतानाही, येथे सरसकट मीटर बदलण्याची सक्ती केली जात आहे. नागरिकांनी मीटर बदलाबाबत जाब विचारल्यावर कंपनीचे कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांकडून उद्धट उत्तरे दिली जात असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे. अरेरावी करून मिटर बसविणाऱ्या अदानी कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाईची मागणी होत आहे.
ही योजना ग्राहकांच्या फायद्याची आहे. मी स्वतः हे मीटर बसविले असून, यामुळे बिल कमी येत आहे. विजेचा योग्य वापर करणाऱ्यांची याबाबत कोणतीही तक्रार नाही. या मीटरमुळे पूर्वीप्रमाणे नादुरुस्त मीटरच्या तक्रारी कमी येत आहेत. स्मार्ट मीटर चांगले असून, बसवण्याचे कोणतेही पैसे घेतले जात नाहीत. ही केंद्र शासनाची योजना असल्याचे सांगून त्यांनी हा मीटर अचूक विश्लेषण करतो आणि ग्राहकाला वीज वापराचा तपशीलवार डेटा उपलब्ध करतो.
- गणेश चांदणे, उपकार्यकारी अधिकारी, सासवड विभाग
आम्हाला कोणतीही पूर्वसूचना न देता, तसेच आमची संमती न घेता आमचे मीटर काढून नवीन मीटर बसवले जात आहेत. यामुळे जास्त वीज बिलाचा भार सहन करावा लागणार आहे. अधिकाऱ्यांकडून टोलवाटोलवी केली जात आहे. आधीच विमानतळामुळे आम्ही भीतीच्या सावटाखाली आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी स्मार्ट मीटर तातडीने काढून पूर्वीचे मीटर बसवावे.
- शालन महामुनी, ग्रामस्थ, वनपुरी
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.