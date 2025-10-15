सासवडमध्ये सांस्कृतिक मंडळातर्फे किल्ले स्पर्धांचे आयोजन
सासवड, ता. १५ : दिवाळीच्या सुट्ट्यांमध्ये बालकांना छत्रपती शिवाजी महाराजांचा तेजस्वी इतिहास आणि गड-किल्ल्यांची महती कृतीतून समजावी यासाठी सासवड सांस्कृतिक मंडळ आणि भाजपच्यावतीने दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी किल्ले स्पर्धा घेण्यात येत आहेत. या उपक्रमाचे वैशिष्ट्य म्हणजे, मंडळाचे अध्यक्ष आणि माजी आमदार संजय जगताप यांच्या पुढाकाराने १९ वर्षे हा स्तुत्य उपक्रम सुरू आहे.
ही स्पर्धा वैयक्तिक आणि सार्वजनिक अशा दोन गटांमध्ये घेण्यात येणार आहे. विजेत्यांना रोख बक्षीस आणि स्मृतिचिन्ह (ढाल) देण्यात येणार आहे. दरवर्षीप्रमाणे यावर्षीही स्पर्धेत सहभागी होणाऱ्या सर्व स्पर्धकांना ग्रामीण संस्थेच्या अध्यक्षा राजवर्धिनी जगताप यांच्या वतीने चॉकलेट बॉक्स देऊन प्रोत्साहन दिले जाईल. शुक्रवार (ता. १७) ते रविवार (ता. २६) या कालावधीत स्पर्धकांनी तयार केलेल्या किल्ल्यांचे परीक्षण करण्यात येईल. असे मंडळाचे सचिव रवींद्रपंत जगताप यांनी सांगितले.
गतवर्षी पुरंदर आणि हवेलीतून १ हजार २४९ किल्ले तयार करण्यात आले होते. यावर्षीही वैयक्तिक आणि सार्वजनिक गटातून हजारो स्पर्धकांनी उत्स्फूर्तपणे सहभागी व्हावे, असे आवाहन मंडळाने केले आहे.
सासवड शहरातील स्पर्धकांना श्रीनाथ झेरॉक्स, माधुरी मेडीकल, गुरुकुल विद्यालय, शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल आणि काटकर दुकान याठिकाणी स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी अर्ज मिळतील. जेजुरीतील स्पर्धकांसाठी जिजामाता हायस्कूल तर श्री शिवाजी शिक्षण प्रसारक मंडळ सासवड या संस्थेच्या सर्व विद्यालयांत तसेच फुरसुंगी, देवाची उरुळी आणि भेकराईनगर या भागातील स्पर्धकांना भाजपचे स्थानिक कार्यकर्ते आणि पुरंदर नागरी सहकारी पतसंस्थेच्या फुरसुंगी शाखेतून अर्ज मिळण्याची व्यवस्था केली असल्याचे सासवड सांस्कृतिक मंडळाच्या वतीने सांगण्यात आले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.