मतदार यादीतील गोंधळामुळे संतापाची लाट
सासवड, ता. २९: सासवड नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणूक २०२५ च्या पार्श्वभूमीवर प्रारूप मतदार यादीतील गोंधळामुळे नागरिकांमध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे. तब्बल २८०० हरकतींवर पालिकेकडून सुरू असलेल्या कार्यवाहीत, ‘ज्याने आक्षेप घेतला त्याने पुरावा द्यावा याऐवजी ''मतदारांनाच नोटीस बजावून निवासाचे पुरावे मागणे'' हा पालिकेचा उलटा कारभार वादाचा आणि नाराजीचा विषय ठरला आहे. उपविभागीय अधिकारी वर्षा लांडगे आणि मुख्याधिकारी डॉ कैलास चव्हाण यांच्या उपस्थितीत सुनावणी झाली.
उपविभागीय अधिकारी वर्षा लांडगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली बुधवारी (ता. २९) सकाळी ११.३० वाजता मुख्याधिकारी डॉ. कैलास चव्हाण यांनी हरकतींवर सुनावणी ठेवली होती. मात्र, सुनावणीसाठी उपविभागीय अधिकारी दुपारी तीन वाजता उपस्थित राहणार असल्याचे सांगण्यात आले. यामुळे सकाळी आलेल्या अनेक नागरिकांनी मनस्ताप व्यक्त केला. काही इच्छुकांनी राजकीय सोईसाठी नागरिकांची नावे दुसऱ्या प्रभागात ढकलण्यासाठी चुकीचे तक्रार अर्ज दिल्याची चर्चा होती.
''चूक नसतानाही दंड'': मतदार ज्या प्रभागात वास्तविक राहत आहेत, त्याचे नाव दुसऱ्या प्रभागात घेण्यात यावे, अशा विशिष्ट तक्रारींवर पालिकेने थेट संबंधित मतदारांनाच नोटीस बजावून त्यांच्या निवासाचे पुरावे सादर करण्यास सांगितले. याप्रसंगी अनेक संतप्त मतदारांनी ‘आम्ही राहत असलेले ठिकाण आणि प्रभाग बरोबर असतानाही ज्यांनी आक्षेप घेतला, अशांनीच आता आम्ही त्या प्रभागात राहत नसल्याचे पुरावे द्यावेत,’ अशी मागणी केली.
दरम्यान, सकाळी काही नागरिकांनी मुख्याधिकाऱ्यांकडे याबाबत विचारणा केली असता, समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही आणि काही काळ हमरीतुमरीवर आली. नागरिकांनी ‘ज्याने तक्रार केली त्याला समोर बोलावून पुरावा घ्या’ अशी मागणी केली. यावर मुख्याधिकाऱ्यांनी ‘तुम्हाला जिथे तक्रार करायची तिथे करा’ असे उत्तर दिल्याने काहीकाळ वातावरण तणावपूर्ण झाले होते.
दरम्यान, चुकीच्या तक्रारी अर्ज दिल्याने आणि प्रशासनाने त्यावर तातडीने कारवाई करत नागरिकांना नोटीस काढल्याने नागरिकांनी या भोंगळ कारभाराविरोधात तीव्र निषेध व्यक्त केला आहे. अशाप्रकारे चुकीच्या पद्धतीने तक्रार करणाऱ्यांचे अर्ज प्रांताधिकारी लांडगे यांनी फेटाळले.
स्थळ पाहणी करून पुरावे घेऊन नावे निश्चित केली जातील. तसेच स्थळ पाहणीत आढळून न येणाऱ्यांची नावे मतदार यादी वरील छापलेला पत्ता गृहीत धरुन निश्चित केली जातील.
- डॉ. कैलास चव्हाण, मुख्याधिकारी
