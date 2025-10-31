सासवडमध्ये ‘राष्ट्रीय एकता दौड’ला प्रतिसाद
सासवड, ता. ३१ : भारताचे लोहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या १५० व्या जयंतीचे औचित्य साधून शुक्रवारी (ता. ३१) सासवड शहरात ‘राष्ट्रीय एकता दौड’चे आयोजन करण्यात आले. उपविभागीय पोलिस अधिकारी, भोर उपविभाग आणि सासवड पोलिस ठाणे यांच्या वतीने आयोजित या दौडमध्ये २१० हून अधिक नागरिक आणि पोलिस अधिकारी-अंमलदारांनी सहभाग नोंदविला.
येथील शिवतीर्थावरून या दौडला सुरूवात होऊन चंदन टेकडी येथून मार्गे पुन्हा शिवतीर्थ चौकात परत आली. साधारण ५ किलोमीटरच्या अंतरावर ही दौड झाली. उपविभागीय पोलिस अधिकारी राजेंद्रसिंह गौर, सासवडचे पोलिस निरीक्षक कुमार कदम आदींनी सहभाग घेतला. प्रथम तीन क्रमांकाच्या पुरुष व महिला धावपटूंना तसेच सहभागी झालेल्या सर्व पोलिस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना गौरविण्यात आले.
