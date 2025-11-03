दशक्रिया विधीत श्रद्धांजलीपर भाषणांचा अतिरेक
सासवड, ता. ३ : सासवड (ता. पुरंदर) येथे दशक्रिया विधीवेळी वेळेचे भान न ठेवता लांबलेल्या श्रद्धांजली वाहण्याच्या सत्रामुळे उपस्थितांना उन्हात बराचवेळ थांबावे लागले. दुःखद प्रसंगीही आपल्या भावना व्यक्त करण्याची इच्छा अनेकांची असल्याने बोलणाऱ्यांची संख्या वाढली. ‘काकस्पर्श’ झाल्यानंतरही अनेकांचे बोलणे सुरूच होते.
आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर पुरंदर तालुक्यातील शहरी तसेच ग्रामीण भागात सध्या इच्छुकांची प्रत्येक कार्यक्रमाला हजेरी लावण्यासाठी स्पर्धा लागली आहे. अशातूनच मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी त्यांची या पद्धतीने धडपड पहायला मिळत आहे. सासवड येथे दोन दशक्रिया विधी एकाच ठिकाणी होते, त्यामुळे गर्दीही तितकीच होती. विधी सुरू असतानाच नागरिकांना उन्हाचा चटका बसत होता. सर्व कार्य पार पडल्यानंतरही श्रद्धांजली वाहण्याचा कार्यक्रमसंपत नव्हता, त्यामुळे लोकांचा संयम सुटला. उन्हाने त्रस्त झालेल्या एका व्यक्तीने ‘ही श्रद्धांजली शेवटची करा!’ अशी विनंती केली. त्यानंतरही भाषणे सुरूच होती. अंत्यविधी किंवा दशक्रिया विधी हे अत्यंत दुःखद आणि भावनिक क्षण असतात. अशावेळी मृत व्यक्तीला आदराने आणि कमीत कमी वेळेत श्रद्धांजली वाहणे अपेक्षित असते. म्हणजे उपस्थितांना त्रास होणार नाही आणि विधीचा हेतूही पूर्ण होईल अशा भावना ज्येष्ठ नागरिकांनी व्यक्त केल्या.
