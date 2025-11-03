सासवडमध्ये चोरट्यांचा धुमाकूळ
सासवड, ता. ३ : सासवड (ता. पुरंदर) शहरात सोमवारी (ता. ३) पहाटेच्या सुमारास एसटी स्थानकाजवळच्या सोपाननगर रस्ता आणि दिनकर कॉम्पलेक्समधील पाच दुकानांचे शटर उचकटून रोख रक्कम व ऐवज असा तीन लाख ३६ हजार ५०० रुपयांची चोरी झाल्याची घटना उघडकीस आली आहे.
वाढत्या चोरीच्या घटनांमुळे सासवडकरांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले असून, पोलिसांच्या क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. या चोरीच्या घटनेमध्ये दोन मोबाईल दुकाने, चप्पल- बुटांचे दुकान, बेकरी आणि एक कापड दुकान अशा एकूण पाच दुकानांचा समावेश आहे. लोखंडी वस्तूंच्या साहाय्याने सहा चोरट्यांनी या दुकानांचे शटर उचकटून आत प्रवेश करीत रोख रक्कम, तसेच मौल्यवान ऐवज चोरून नेला. यातील बुटांच्या दुकानात घडलेली चोरीची घटना सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांमध्ये कैद झाली आहे.
याबाबत शुजआर्ट दुकानदार ओंकार युवराज निगडे यांनी सासवड पोलिस ठाण्यात फिर्याद दाखल केली आहे. सासवड पोलिसांनी सहा चोरट्यांवर गुन्हा दाखल केला आहे. यामध्ये निगडे यांच्या शुजआर्टमधून ५० हजारांच्या चपलांचे १४० नग, तर ७० हजारांचे ५० शूज, तसेच किसन मगर यांच्या बेकरीतून एक लाख ३२ हजारांची रक्कम, मंगेश काकडे यांच्या एम. के. मोबाईल शॉपीतून १२ हजार ५०० रुपयांची रक्कम, तसेच २० हजारांचे मोबाईल, किरण जगताप यांच्या रामदेव फॅशनमधून १२ हजारांचा मोबाईल आणि महेश भिंताडे यांच्या हॅलो मोबाईल शॉपीतून ४० हजारांचे मोबाईल, असा एकूण तीन लाख ३६ हजार ५०० रुपयांचा ऐवज व रोख रकमेचा समावेश आहे.
दरम्यान, गेल्या काही दिवसांपासून सासवड शहरात चोरीच्या घटनांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. एका महिन्यापूर्वी शहराच्या वाढीव हद्दीतील पाच घरांमध्ये चोरीचा प्रयत्न झाला होता. तसेच, लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी शहरातील एका भागात चार ते पाच घरांमध्ये चोरीचा प्रयत्न झाला आणि त्यात रोख रक्कम व सोन्याचे दागिने चोरीला गेले होते.
गस्त वाढविण्याची मागणी
वारंवार घडणाऱ्या या घटनांमुळे नागरिक भयभीत झाले आहेत. पोलिस प्रशासनाने या गंभीर बाबीची नोंद घेऊन तातडीने कठोर उपाययोजना करण्याची मागणी नागरिक करत आहेत. पोलिसांनी तातडीने शहरातील गस्त वाढवण्याची मागणी नागरिकांनी केली आहे. तसेच नागरिकांनीही आपल्या परिसरात अधिक जागरूक राहून, रात्रीच्या वेळी गस्त घालण्याची आणि संशयास्पद हालचालींची माहिती पोलिसांना देण्याची आवश्यकता आहे.
