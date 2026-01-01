वाहतूक कोंडीनेच नववर्षाची सुरुवात
सासवड, ता. १ : सासवड (ता. पुरंदर) येथे वाहतूक कोंडी नित्याचीच झाली असून, गुरुवारी (ता. १) नववर्षाची सुरुवातही वाहतूक कोंडीने झाली. नववर्ष व गुरुवारनिमित्त श्री क्षेत्र नारायणपूर, श्री क्षेत्र कानिफनाथ गड आणि पुरंदर तालुक्यातील इतर तीर्थक्षेत्रांच्या देवदर्शन व पर्यटनासाठी निघालेल्या भाविक, पर्यटकांसह शहरातील नागरिकांनाही या वाहतूक कोंडीमुळे मोठा मनस्ताप सहन करावा लागला.
पुरंदर तालुक्यामध्ये जेजुरी, वीर, कोडीत, नारायणपूर, भुलेश्वर आदी अनेक तीर्थक्षेत्र, तसेच पुरंदर किल्ला, सोनोरीचा मल्हारगड आदी पर्यटनस्थळे आहेत. सुट्ट्यांच्या दिवशी, तसेच दर गुरुवारी, रविवारी, अमावस्या, पौर्णिमेला भाविकांची गर्दी असते. हे सर्व रस्ते सासवड येथून जात असल्याने नागरिक आणि प्रवाशांना सतत वाहतूक कोंडीच्या समस्येला सामोरे जावे लागते.
अनेक नागरिक, भाविक नवीन वर्षाची सुरुवात देवदर्शनाने करतात. त्यामुळे वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी नागरिकांनी पुरंदरमधील देवस्थानात गर्दी केल्याचे वाहतूक कोंडीवरून दिसत होते. दिवसभर ही समस्या होती. दुपारी चारपासून सासवड- कोंढवा, सासवड- नारायणपूर या मार्गावर वाहतूक कोंडी होऊन नागरिकांचे हाल झाले. काही पोलिसांनी वाहतूक सुरळीत करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, मोठ्या प्रमाणावरील वाहनांची संख्या आणि दरवर्षीप्रमाणे कोरेगाव भीमा येथे बंदोबस्तासाठी गेलेली पोलिस यंत्रणा यामुळे वाहतूक कोंडी दिवसभर होती.
