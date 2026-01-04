पुरंदरमधील २९ भूमिहीन कुटुंबांना हक्काची जागा
सासवड, ता. ४ : ज्यांच्याकडे स्वतःचे घर आणि जागाही नाही, अशा कुटुंबांना आधार देण्यासाठी शासनाने ‘पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसाहाय्य’ योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत जिल्हा परिषदेकडे पाठविण्यात आलेल्या पुरंदर तालुक्यातील ४२ प्रस्तावांपैकी २९ पात्र लाभार्थ्यांना घरकुलासाठी प्रत्येकी अर्धा गुंठा जागा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
यामध्ये वाल्हे, जवळार्जुन, नाझरे सुपे, दौंडज, दिवे, गुळुंचे, मावडी कडेपठार आणि पिंपरी खुर्द येथील लाभार्थ्यांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, मावडी कडेपठार येथील ३५ वर्षांपासून भाड्याच्या घरात राहणाऱ्या वनिता चौंडकर या दिव्यांग महिलेलाही या योजनेतून नुकताच जमिनीचा ताबा मिळाला असून तहसीलदार विक्रम राजपूत, जेजुरी मंडलाधिकारी संजय बडदे यांच्या हस्ते भूमिपूजन करण्यात आले. प्रहार संघटनेच्या महिला अध्यक्षा सुरेखा ढवळे यांनी केलेल्या पाठपुराव्यामुळे कित्येक वर्षांपासून भाड्याच्या घरात किंवा झोपडपट्टीत राहणाऱ्या कुटुंबांना आता हक्काचे घर मिळणार आहे.
तहसीलदार विक्रम राजपूत म्हणाले की, ‘‘शासनाचा हा अत्यंत स्तुत्य उपक्रम आहे. ग्रामीण भागातील भूमिहीन, बेघर आणि दिव्यांग लाभार्थींनी या योजनेचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा.’’
योजनेची वैशिष्ट्ये आणि निकष :
जागा खरेदीसाठी जास्तीत जास्त एक लाख रुपयांपर्यंत अर्थसाहाय्य मिळते
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत घरकुल मंजूर असलेल्या पण जागा नसलेल्या कुटुंबांना याचा लाभ घेता येतो
यासाठी लाभार्थ्याच्या किंवा रक्ताच्या नातेवाइकाच्या नावे देशात कुठेही जमीन नसावी
तहसीलदारांचा भूमिहीन दाखला आणि ग्रामसभेचा ठराव ही कागदपत्रे यासाठी आवश्यक आहेत
