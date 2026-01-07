बोपदेव घाट आजपासून सात दिवस बंद
सासवड, ता. ७ : सासवड आणि पुणे शहराला जोडणारा महत्त्वाचा मार्ग असलेल्या बोपदेव घाटातून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी एक महत्त्वाची सूचना आहे. घाटात सुरू असलेल्या रस्त्याच्या दुरुस्तीच्या आणि विस्तारीकरणाच्या कामामुळे हा मार्ग गुरुवारपासून (ता. ८) ते बुधवारपर्यंत (ता. १४) या कालावधीत सर्व प्रकारच्या वाहतुकीसाठी पूर्णतः बंद ठेवण्याचा निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभाग प्रशासनाने घेतला आहे.
बोपदेव घाटामध्ये सध्या रस्त्याचे महत्त्वपूर्ण काम सुरू आहे. कामाचा दर्जा आणि सुरक्षितता राखण्यासाठी प्रशासनाने हा मार्ग आठवडाभर बंद ठेवण्याचे निश्चित केले आहे. विशेष म्हणजे, या कालावधीत एकेरी वाहतुकही सुरू राहणार नाही, त्यामुळे वाहनचालकांनी या मार्गाकडे न वळण्याचे आवाहन सार्वजनिक बांधकाम विभागाने केले आहे.
बोपदेव घाट हा केवळ सासवड- कोंढवा प्रवाशांसाठीच नाही, तर पुरंदरसह अनेक तालुक्यांसाठी महत्त्वाचा दुवा आहे. मात्र, प्रवाशांनी रस्त्याचे काम वेळेत पूर्ण करण्यासाठी सहकार्य करावे, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे. बोपदेव घाट बंद असल्यामुळे प्रवाशांनी दिवे घाट, नारायणपूर मार्गे चिव्हेवाडी घाटाचा वापर करावा, असे आवाहन सार्वजनिक बांधकाम विभाग हवेली दोनचे शाखा अभियंता देवेन मोरे केले आहे.
