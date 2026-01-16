सासवडवसीयांकडे सव्वादोन कोटींची थकबाकी
सासवड, ता. १६ : सासवड नगर परिषद प्रशासनाने २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी कर वसुलीची मोहीम अधिक तीव्र केली आहे. ज्या मिळकतधारकांकडे मालमत्ता कर थकीत आहे, त्यांनी ३० जानेवारी २०२६ पर्यंत कराचा भरणा न केल्यास जप्ती, नळ जोड तोडणे आणि मालमत्ता सील करणे यासारखी कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. नगर परिषदेकडे सुमारे २ कोटी १५ लाख रुपये शास्ती (दंड) स्वरूपात थकीत आहेत. थकीत मिळकतधारकांसाठी शासनाने ‘अभय योजना’ सुरू केली असून, या योजनेअंतर्गत मूळ कराचा पूर्ण भरणा करणाऱ्या नागरिकांना शास्तीमध्ये अंशतः किंवा पूर्णतः सवलत मिळणार आहे. ही संधी गमावू नये, असे आवाहन मुख्याधिकारी डॉ. कैलास चव्हाण यांनी दिला आहे.
मुदतीत कर न भरल्यास नगरपरिषद अधिनियम १९६५ नुसार मालमत्ता सील करणे किंवा जप्त करणे, जप्त केलेल्या मालमत्तेची विक्री करणे, नळ जोड खंडित करणे, जमीन महसूल संहितेनुसार इतर मिळकतींवर बोजा चढवणे, महत्त्वाच्या चौकांमध्ये फ्लेक्स लावून थकबाकीदारांची नावे जाहीर करणे., याप्रमाणे कारवाई करण्यात येणार असल्याचे मुख्याधिकारी डॉ. चव्हाण यांनी सांगितले. तसेच शहराच्या विकासासाठी कर महसूल अत्यंत महत्त्वाचा आहे. या निधीतूनच नागरी सुविधांची कामे केली जातात. त्यामुळे नागरिकांनी कारवाईची वेळ येऊ न देता, आपली थकबाकी भरून नगर परिषदेला सहकार्य करावे, असे आवाहन डॉ. चव्हाण यांनी केले आहे.
ऑनलाइन सुविधा
नागरिकांच्या सोयीसाठी कर भरणा करण्याकरिता नगरपरिषदेत रोख रक्कम, क्यूआर कोड, आरटीजीएस अथवा एनईएफटी तसेच www.saswadnagarparishad.org या संकेतस्थळावर ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
