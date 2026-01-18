सासवडमध्ये कागदावर साकारले रंगांचे जग
पुणे

​सासवड, ता. १८ : सासवड (ता. पुरंदर) येथील स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्थेच्या पुरंदर शैक्षणिक संकुलात ‘सकाळ एनआयई चित्रकला स्पर्धा’ मोठ्या उत्साहात आणि चैतन्यमय वातावरणात पार पडली. या स्पर्धेच्या माध्यमातून सासवडमधील विद्यार्थ्यांनी आपल्या कल्पकतेने पांढऱ्या कागदावर रंगांचे एक वेगळेच जग साकारले. बालचित्रकारांनी आपल्या कुंचल्याने विविध आधारित विषयांना चित्रांच्या रूपात जिवंत केले. सासवड शहरातील विविध विद्यालयांतील विद्यार्थ्यांनी या स्पर्धेत सहभाग नोंदवला.
​पुरंदर शैक्षणिक संकुलाचे प्राचार्य इस्माईल सय्यद यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्पर्धेचे नियोजन केले होते. स्पर्धा सुरळीत पार पाडण्यासाठी संकुलातील कला शिक्षिक सोपान तावरे, तसेच मंदाकिनी कुंजीर, मनीषा जाधव, भाग्यश्री बोरावके, अश्विनी कारंडे यांसह ‘सकाळ’चे प्रतिनिधी विनय मेमाणे, संदीप वाघ यांनी परिश्रम घेतले.

