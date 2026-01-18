सासवड नगरपरिषदेकडून स्वच्छता मोहीम
सासवड, ता. १८ : पुणे जिल्ह्याच्या क्रीडा वैभवात भर टाकणारी आणि जागतिक सायकलिंग नकाशावर जिल्ह्याचे नाव कोरणारी ‘बजाज पुणे ग्रँड टूर २०२६’ ही आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा १९ ते २३ जानेवारी दरम्यान आयोजित केली आहे. या ऐतिहासिक स्पर्धेचा मार्ग सासवड (ता. पुरंदर) शहरातून जात असल्याने, सासवड नगरपरिषदेच्या वतीने दोन दिवस विशेष स्वच्छता व सौंदर्यीकरण अभियान राबविण्यात आले.
देशपातळीवर प्रथम क्रमांक पटकावणाऱ्या सासवड नगरपरिषदेने या आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेच्या निमित्ताने आपली सज्जता पुन्हा एकदा सिद्ध केली आहे. या मोहिमेत नगराध्यक्षा आनंदीकाकी जगताप, गटनेते अजित जगताप, उपनगराध्यक्ष मनोहर जगताप, मुख्याधिकारी डॉ. कैलास चव्हाण, नगरसेवक सोपान रणपिसे, ज्ञानेश्वर गिरमे, प्रदीप राऊत, मयूर चौखंडे यांच्यासह सर्व नगरसेवक, अधिकारी व कर्मचारी वृंद रस्त्यावर उतरले.
केवळ प्रशासनच नाही, तर भाजपचे जिल्हाध्यक्ष चंद्रशेखर वढणे यांसह युवकांनीही योगदान दिले. यामध्ये गुरुकुल करिअर ॲकॅडमी, पुरंदर ज्युनिअर कॉलेज, फार्मसी कॉलेज, वाघिरे कॉलेजचे विद्यार्थी, तसेच पुरंदर पोलिस ॲकॅडमी व माजी सैनिक प्रतिष्ठान यांच्या सदस्यांनी श्रमदानातून शहराची स्वच्छता केली.
या स्पर्धेत ३५ देशांतील प्रतिनिधी आणि सायकलपटू सहभागी होत आहेत. त्यांच्या स्वागतासाठी शहरातील मुख्य मार्गावरील रस्ते यंत्राद्वारे चकाचक केले आहेत. भिंतींवर आकर्षक चित्रीकरण करून सौंदर्यीकरण केले आहे. स्पर्धेदरम्यान कचरा होऊ नये, यासाठी विशेष मार्शलची नियुक्ती केली आहे. प्लॅस्टिक मुक्तीचा संदेश देणारे फलक ठिकठिकाणी लावले आहेत.
पुणे ग्रँड टूरच्या माध्यमातून सासवडची संस्कृती आणि स्वच्छता जागतिक स्तरावर पोहोचणार आहे. सासवडकर नागरिकांनी आपले शहर स्वच्छ ठेवून जागतिक स्तरावर शहराची प्रतिमा उंचावण्यासाठी सहकार्य करावे.
- आनंदीकाकी जगताप, नगराध्यक्षा, सासवड
नगरपरिषदेचे सर्व कर्मचारी आणि स्वच्छता दूत ही स्पर्धा यशस्वी करण्यासाठी अहोरात्र कार्यरत आहेत. सासवड प्रशासन आंतरराष्ट्रीय स्तरावर शहराची प्रतिमा उंचावण्यासाठी कटिबद्ध आहे.
- डॉ. कैलास चव्हाण, मुख्याधिकारी.
06298
