गुऱ्होळी गोळीबारातील एका आरोपीला अटक
सासवड, ता. १८ : गुऱ्होळी (ता. पुरंदर) येथे ‘हॉटेल महाराजा’समोर झालेल्या गोळीबार आणि प्राणघातक हल्ल्यातील एका आरोपीला २४ तासांत अटक करण्यात सासवड पोलिसांना यश आले. अथर्व श्रीकांत जगताप (वय १९, रा. सुपे खुर्द), असे त्याचे नाव आहे.
गुऱ्होळी येथे शुक्रवारी (ता. १६) रात्री साडेदहाच्या सुमारास कृष्णा बाबासाहेब हवालदार (रा. उरुळी कांचन, ता. हवेली) यांच्यावर ६ ते ७ जणांच्या टोळक्याने लाकडी दांडके आणि कोयत्याने हल्ला केला होता. यावेळी एका आरोपीने गावठी पिस्तुलातून हवेत आणि फिर्यादीच्या दिशेने गोळीबार करून जिवे मारण्याचा प्रयत्न केला. याप्रकरणी सासवड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला होता. याप्रकरणी सासवडचे पोलीस निरीक्षक कुमार कदम व स्थानिक गुन्हे शाखेचे अविनाश शिळीमकर यांनी चार पथके नेमली होती. सीसीटीव्ही फुटेज आणि तांत्रिक विश्लेषणाच्या आधारे पोलिसांनी ९ आरोपींची ओळख पटवली. त्यापैकी अथर्व जगताप याला ताब्यात घेतले आहे. न्यायालयाने त्याला २२ जानेवारीपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे. या गुन्ह्यातील इतर आरोपी विनित कुंजीर, स्वराज खेडेकर, दीपक खेडेकर, भावेश कुंजीर, सोहम गोरड, शुभम कुंभारकर, कुंकेश भिसे आणि राहुल खेडेकर हे सध्या फरारी असून, त्यांच्या शोधासाठी तीन पोलीस पथके रवाना केली आहेत. सहाय्यक पोलीस निरीक्षक वैभव सोनवणे पुढील तपास करत आहेत.
