सासवडच्या ‘शिवसृष्टी’त शिवभक्तांची गर्दी
सासवड, ता. १९ : शिवजयंतीनिमित्त सासवड (ता. पुरंदर) नगरपालिकेच्या वतीने उभारण्यात आलेल्या ‘शिवसृष्टी’ या ऐतिहासिक वस्तू संग्रहालयातील ऐतिहासिक वस्तूंचे प्रदर्शन पाहण्यासाठी शिवभक्तांनी गर्दी केली होती.
नगराध्यक्षा आनंदीकाकी जगताप, नगरसेविका प्रियांका जगताप, लीना वढणे, स्मिता सुहास जगताप, अर्चना जगताप, शीतल भोंडे, स्व. एकनाथकाका जगताप प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष संतोष जगताप यांसह अनेक मान्यवर, नागरीक, तरुण आणि लहान मुलांनी शिवसृष्टी व ऐतिहासिक वस्तू प्रदर्शनाचा लाभ घेतला.
माजी आमदार संजय जगताप यांच्या संकल्पनेतून या शिवसृष्टीची उभारणी झाली आहे. या वास्तूमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जन्म सोहळा, शिवमंदिर, राज्याभिषेक सोहळा, सिंहासनावरील पूर्णाकृती पुतळा, राजमुद्रा, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आयुष्यातील विविध देखाव्यांची चित्रणे, शिवकालीन शस्त्रांचे पत्र तसेच दूरचित्रांची उभारणी करण्यात आली आहे.
दरम्यान, सध्या अंथरुणावर खिळून असलेले येथील ज्येष्ठ वृत्तपत्र विक्रेते शरद ख्रिस्ती यांच्या कुटुंबीयांना शिवजयंतीनिमित्त स्व. एकनाथकाका जगताप प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष संतोष जगताप यांच्या वतीने किराणा किट देण्यात आले.
