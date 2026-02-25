‘पुरंदर उपसा’चे पाणी ठरतेय विषारी
सासवड, ता. २५ : पुरंदर तालुक्याच्या पूर्व भागासाठी वरदान ठरलेली पुरंदर उपसा जलसिंचन योजना आता नागरिकांच्या आरोग्यासाठी चिंतेचा विषय बनली आहे. योजनेद्वारे येणाऱ्या पुणे शहराच्या सांडपाण्यामुळे आणि रसायनांमुळे लाभक्षेत्रातील ओढे, तलाव आणि जमिनीतील पाण्याचे स्रोत मोठ्या प्रमाणावर दूषित झाले आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांच्या विहिरींपासून ते सार्वजनिक पाणीपुरवठा विहिरींपर्यंत सर्वच पाणी पिण्यायोग्य राहिले नसल्याने नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे.
पुरंदर उपसा योजनेचे पाणी केवळ शेतीसाठी आहे. मात्र, हे पाणी सातत्याने ओढे आणि तलावात साठत असल्याने पाझराद्वारे जमिनीतील पाण्याचे साठेही दूषित झाले आहेत. याचा सर्वाधिक फटका मानवी आरोग्याला आणि पशुधनाला बसत आहे. दूषित पाण्यामुळे परिसरातील नागरिकांसह लहान मुलांनाही मुतखडा, पोटाचे गंभीर विकार आणि त्वचारोगांचे प्रमाण वाढले आहे. याबरोबरच डायलिसिस आणि कॅन्सरच्या रुग्णांची संख्याही वाढत असल्याचे चित्र आहे. दुभत्या जनावरांच्या प्रजनन क्षमता आणि दूध उत्पादनावरही परिणाम होत असून, जनावरांमध्ये पोटाच्या विकारांसह अनेक आजारांना निमंत्रण मिळत आहे.
उन्हाळा सुरू होताच पिण्याच्या पाणीटंचाईच्या झळा तीव्र होणार आहेत. गावागावांत यात्रांचा हंगाम सुरू होत असतानाच दरवर्षीप्रमाणे पिण्याच्या पाण्याची टंचाई भेडसावणार आहे. पिण्याच्या पाण्यासाठी या परिसरातील गावांमध्ये नागरिक १० ते ४० रुपये मोजून २० लिटरचा जार विकत घेत आहेत. मात्र, या खासगी जारमधील पाणी खरोखर शुद्ध आहे का, याची कोणतीही हमी नाही.
या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी प्रगत देशांप्रमाणे सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचा पुनर्वापर करण्याचे तंत्रज्ञान वापरणे आवश्यक आहे. याबाबत वाघापूर, चौफुला येथे काही दिवसांपूर्वी शेतकऱ्यांशी झालेल्या संवाद बैठकीत जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी पुणे, पिंपरी चिंचवड व नदीकाठावरील कारखाने, ग्रामपंचायतींना जलशुद्धीकरण प्रकल्प उभारण्याच्या सूचना दिल्या असल्याचे सांगितले आहे.
पुरंदर उपसा योजनेच्या खराब पाण्यामुळे पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत दूषित झाले आहेत. लहान मुलांपासून वृद्धांपर्यंत सर्वच व्याधीग्रस्त झाले आहेत. अनेकांना कर्करोगासारखे भयंकर आजार जडले आहेत. त्यामुळे प्राधान्याने योजनेवरच जलशुद्धीकरण प्रकल्प उभारण्याची आवश्यकता आहे.
- माऊली यादव, पंचायत समिती सदस्य
