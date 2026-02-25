सासवडमध्ये २८ दुचाकीस्वारांवर कारवाईचा बडगा
सासवड, ता. २५ : रस्त्यावरून जाताना सायलेन्सरचा मोठा आवाज काढून नागरिकांना त्रास देणाऱ्या २८ दुचाकीस्वारांवर सासवड पोलिसांनी कारवाई केली आहे. शिवजयंतीच्या पार्श्वभूमीवर राबवलेल्या विशेष मोहिमेत आरटीओमार्फत या वाहनांना एकूण तीन लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला.
छत्रपती शिवाजी महाराज जयंतीनिमित्त शहरात कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलिस निरीक्षक कुमार कदम यांच्या मार्गदर्शनाखाली ठिकठिकाणी नाकाबंदी करण्यात आली होती. यावेळी सायलेन्सरमध्ये बदल करून कर्कश आवाज काढणाऱ्या बुलेट, स्प्लेंडर, पल्सरसह २८ वाहनांवर कारवाई करण्यात आली. या जप्त वाहनांची बुधवारी (ता. २५) आरटीओ अधिकाऱ्यांनी तपासणी करून दंड आकारला. विशेष म्हणजे, जप्त केलेल्या गाड्यांमध्ये सहा वर्षांपूर्वी बारामतीतून चोरीला गेलेली एक बुलेटही पोलिसांना सापडली आहे. पुणे ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक संदीपसिंग गिल, अप्पर अधीक्षक गणेश बिराजदार यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहायक निरीक्षक वैभव सोनवणे व पथकाने ही कारवाई केली. बेशिस्त दुचाकीस्वारांवरील या धडक कारवाईमुळे सासवडकरांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
