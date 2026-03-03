सासवडमध्ये रस्ते चकाचक
सासवड, ता. १ : महाराष्ट्र भूषण डॉ. नारायण विष्णू तथा नानासाहेब धर्माधिकारी यांच्या जन्मशताब्दी प्रीत्यर्थ एक स्तुत्य उपक्रम राबविण्यात आला. पद्मश्री महाराष्ट्र भूषण डॉ. दत्तात्रय नारायण तथा आप्पासाहेब धर्माधिकारी यांच्या प्रेरणेने आणि डॉ. सचिन धर्माधिकारी यांच्या मार्गदर्शनानुसार, डॉ. नानासाहेब धर्माधिकारी प्रतिष्ठान यांच्या वतीने रविवारी (ता. १) पुरंदर तालुक्यातील सासवड, जेजुरी, तसेच हवेली तालुक्यातील लोणी काळभोर आणि भेकराईनगर परिसरात महास्वच्छता अभियान मोठ्या उत्साहात राबविण्यात आले.
सासवडसह इतर ठिकाणी सकाळी साडेसातपासून या अभियानाला सुरुवात झाली. यामध्ये सासवड परिसरातील शासकीय कार्यालये आणि रस्ते चकाचक करण्यात आले. प्रतिष्ठानच्या एकूण ५२५ सदस्यांनी श्रमदानात सहभाग नोंदवला.
या महास्वच्छता अभियानामध्ये दिवसभरात एकूण २४ टन सुका कचरा आणि ९ टन ओला कचरा, असा एकूण ३३ टन कचरा संकलित करण्यात आला. हा कचरा वाहून नेण्यासाठी एकूण ११ ट्रॅक्टर व ट्रॉलींचा वापर करण्यात आला.
सासवडमधील पुरंदर पंचायत समिती कार्यालय, पशुवैद्यकीय दवाखाना, नवीन प्रशासकीय कार्यालय, महावितरण कार्यालय परिसरातील स्वच्छतेबरोबरच जेजुरी नाका ते महावितरण पर्यंतच्या रस्त्याची स्वच्छता केल्याची माहिती प्रतिष्ठानचे सदस्य रणजित जगताप यांनी दिली.
