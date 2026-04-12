सासवड शहरात स्वच्छता महाअभियानाचा प्रारंभ

सासवड, ता. १२ : महात्मा जोतीराव फुले यांच्या द्विशताब्दी जयंती वर्षाचे औचित्य साधून सासवड नगरपरिषदेने शहरात व्यापक स्वच्छता अभियान सुरू केले आहे. रविवारी सासवड-सोनोरी मार्गावर राबविलेल्या पहिल्या मोहिमेत चार तासांत १२ टन कचरा उचलून परिसर चकाचक करण्यात आला. आता प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या रविवारी शहरातील एका भागात अशी मोहीम राबविली जाणार असल्याचे या वेळी सांगण्यात आले.
या मोहिमेत माजी आमदार संजय जगताप, नगराध्यक्षा आनंदीकाकी जगताप, मुख्याधिकारी डॉ. कैलास चव्हाण यांच्यासह लोकप्रतिनिधींनी प्रत्यक्ष श्रमदान केले. सासवडने स्वच्छतेचा वारसा जपत सलग सहा वर्षे देशात अव्वल क्रमांक पटकावला असल्याचे आरोग्य सभापती राजन जगताप यांनी या वेळी सांगितले. या प्रसंगी माजी नगराध्यक्ष मार्तंड भोंडे, नगरसेवक ज्ञानेश्वर जगताप, लीना वढणे आदी उपस्थित होते. नगरपालिकेचे १५० स्वच्छता दूत, १० घंटागाड्या, ८ ट्रॅक्टर आणि २ जेसीबीच्या साहाय्याने महामार्ग ते स्वामी समर्थ मठ परिसरातील कचरा हटवण्यात आला.
सासवडने आजवर स्वच्छतेत जे यश मिळवले, त्यामागे सासवडकर नागरिकांचे योगदान मोठे आहे. आणखी लोकसहभाग वाढवत प्रशासन आणि नागरिक यांच्या सहयोगातून सासवड शहर स्वच्छतेच्या क्रमवारीत यापुढेही देशात अग्रस्थानी राहील.
- संजय जगताप, माजी आमदार
नागरिकांनी स्वच्छता राखून आपला परिसर स्वच्छ ठेवावा. कचरा उघड्यावर टाकू नये अन्यथा दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल.
- डॉ. कैलास चव्हाण, मुख्याधिकारी
