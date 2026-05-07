विमानतळ भूसंपादनासाठी मोबदला वाटपाला सुरुवात

सासवड, ता. ७ : पुरंदर तालुक्यातील नियोजित आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या कामाला आता गती प्राप्त झाली आहे. गेल्या वर्षभरापासून सुरू असलेल्या तांत्रिक आणि प्रशासकीय प्रक्रियेनंतर गुरुवारी (ता. ७) प्रत्यक्ष मोबदला वाटपाला सुरुवात झाली. उदाचीवाडी येथील एका शेतकऱ्याने आपल्या एक एकर जमिनीचा ताबा प्रशासनाकडे सोपवला असून, त्याच्या बँक खात्यात जमिनीचा मोबदला आरटीजीएसद्वारे जमा करण्यात आला आहे.
भूसंपादन अधिकारी कल्याण पांढरे यांनी गुरूवारी रात्री पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. यावेळी भूसंपादन अधिकारी संगीता चौगुले याही उपस्थिती होती.
संबंधित शेतकऱ्याने आपल्या एक एकर जमिनीसाठी प्रशासनाकडे संमती दर्शविली. संमती करारनामा झाला. भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी सर्व कायदेशीर बाबी तपासून संमती करारनामाचा निवाडा करीत करारनाम्यावर शिक्कामोर्तब केले. ही प्रक्रिया पूर्ण होताच राष्ट्रीयीकृत बँक खात्यावर एक कोटी ७९ लाख रुपये आरटीजीएसद्वारे जमा करण्यात आले.
या प्रकल्पात अल्पभूधारक, भूमिहीन, बेघर आणि स्थानिक शेतकऱ्यांच्या हिताला आमचे सर्वोच्च प्राधान्य असेल. पारदर्शक पद्धतीने आणि संमतीने ही प्रक्रिया पार पाडली जात आहे,’’ असे कल्याण पांढरे यांनी सांगितले.
