कोट्यवधींच्या खर्चानंतरही उमेदवारी अनिश्चित
तळेगाव दाभाडे, ता. ३ : जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मावळ तालुक्यात राजकीय हालचालींना वेग आला असला, तरी प्रमुख पक्षांकडून उमेदवारांची अधिकृत घोषणा होत नसल्याने इच्छुकांमध्ये मोठी अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. कोणाचे नाव अंतिम यादीत येणार आणि कोणाला डावलले जाणार, याबाबत स्पष्टता नसल्याने अनेक इच्छुकांचे राजकीय गणित कोलमडू लागले आहे.
गेल्या आठ महिन्यांपासून इच्छुकांनी मोठ्या प्रमाणात आर्थिक व राजकीय गुंतवणूक करत प्रचारावर भर दिला आहे. जनसंपर्क वाढविण्यासाठी बैठका, गटबांधणी, कार्यक्रम, आखाडेबदल तसेच मतदारांशी थेट संवाद साधण्यासाठी विविध उपक्रम राबविण्यात आले. या प्रचारावर आतापर्यंत लाखो रुपयांचा खर्च झाल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.
धार्मिक सहलींची उधळपट्टी
इच्छुकांच्या प्रचारातील सर्वाधिक चर्चेचा विषय म्हणजे महिला मतदारांसाठी आयोजित करण्यात आलेल्या धार्मिक सहली. मतदारसंघात प्रभाव निर्माण करण्याच्या उद्देशाने काही इच्छुकांनी १०० ते १५० बसगाड्या लावून महिला मतदारांना विविध तीर्थक्षेत्रांच्या दर्शनासाठी नेले. त्याचबरोबर घरोघरी साड्यांचे वाटपही सुरू असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. कोल्हापूर महालक्ष्मी, अक्कलकोट स्वामी समर्थ, पंढरपूर विठ्ठल, रुक्मिणी मंदिर, शिर्डी साईबाबा आदी ठिकाणी या सहली आयोजित करण्यात आल्या. नाश्ता, जेवण, विश्रांतीची व्यवस्था तसेच भजन, कीर्तन यासारखे कार्यक्रमही ठेवण्यात आले. या सर्व उपक्रमांवर काही इच्छुकांनी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च केल्याची चर्चा मतदारसंघात रंगली आहे.
खर्च झाला, पण उमेदवारीच नाही
मात्र एवढ्या मोठ्या खर्चानंतरही उमेदवारी निश्चित न झाल्याने इच्छुकांमध्ये चिंता वाढली आहे. ‘नाव जाहीर होणार की नाही’ या संभ्रमामुळे अनेक इच्छुकांवर आर्थिक ताण आला असून, काही ठिकाणी प्रचाराचा वेगही मंदावला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस व भाजपमध्ये काही ठिकाणी उमेदवारांची नावे जाहीर झाली असली, तरी अनेक गट व गणांमध्ये अजूनही अंतिम निर्णय झालेला नाही. नेतेमंडळींच्या एका शब्दाच्या प्रतीक्षेत इच्छुकांची झोप उडाली आहे.
पैशांचा वाटप होण्याची शक्यता
तालुक्यात पूर्वी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती तसेच नगरपरिषद निवडणुकांमध्ये फारसा खर्च होत नव्हता. मात्र, गेल्या दहा वर्षांपासून, विशेषतः विधानसभेच्या निवडणुकीपासून खर्चाचा पॅटर्न पूर्णतः बदलला आहे. नुकत्याच झालेल्या तळेगाव दाभाडे, लोणावळा नगरपरिषद तसेच वडगाव नगरपंचायत निवडणुकांमध्ये कोट्यवधी रुपयांचा खर्च झाल्याचे स्पष्टपणे दिसून आले.
त्यामुळे आगामी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांमध्येही असाच पैशाचा वापर होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. खर्च करण्याची क्षमता असलेल्या इच्छुकांनाच उमेदवारी दिली जात असल्याने सर्वसामान्य कार्यकर्ते वंचित राहत असल्याची भावना राजकीय वर्तुळात व्यक्त होत आहे.
राष्ट्रवादीविरुद्ध भाजप थेट लढत
लोणावळा नगरपरिषद व वडगाव नगरपंचायत निवडणुका राष्ट्रवादी काँग्रेसने स्वबळावर लढवल्या असून, दोन्ही ठिकाणी राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता आली आहे. तळेगाव नगरपरिषदेत भाजपसोबत युती करण्यात आली होती. नगराध्यक्ष भाजपचा झाला असला, तरी नगरसेवकांची संख्या राष्ट्रवादी काँग्रेसची अधिक आहे. निकालानंतर युतीबाबत धुसफूस सुरू झाली होती. तळेगाव नगरपरिषदेत भाजपसोबत युती करून चूक झाल्याची कबुली देत आगामी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांमध्ये ही चूक टाळून राष्ट्रवादी काँग्रेस स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवणार असल्याची घोषणा राष्ट्रवादी काँग्रेसने केले आहे. त्यामुळे आगामी निवडणुकीत राष्ट्रवादीविरुद्ध भाजप अशी थेट लढत होण्याचे संकेत मिळत आहेत.
