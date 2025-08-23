तळेगाव ढमढेरे येथे ५७ सायकलींचे लोकार्पण
तळेगाव ढमढेरे, ता. २२ : ‘‘शिरूर तालुक्यातील शाळांचा शैक्षणिक दर्जा व गुणवत्ता उंचावण्यास विद्यार्थी व शिक्षकांचा मोठा वाटा आहे. ग्रामपंचायत व दानशूर यांच्या मदतीने जिल्हा परिषद शाळेतील गरजू विद्यार्थ्यांसाठी सायकलींचे वाटप हे भूषणावह आहे. दूरवरून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची पायपीट कमी होऊन सायकलच्या आधारे ते शाळेत व घरी वेळेत पोहोचू शकतील. तळेगाव ढमढेरे हे गाव जिल्ह्यात सर्वाधिक सायकली देणारे ठरले आहे,’’ असे गटविकास अधिकारी महेश डोके यांनी सांगितले.
तळेगाव ढमढेरे (ता. शिरूर) येथे ग्रामपंचायत व दानशूरांकडून मिळालेल्या सायकलींचे लोकार्पण करताना गटविकास अधिकारी डोके बोलत होते. येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेतील एकूण ५७ विद्यार्थ्यांना सायकलींचे वाटप केले.
जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांच्या आवाहनाला तळेगाव ढमढेरे गावातील दानशूरांनी भरघोस प्रतिसाद देत तब्बल ५७ सायकली जमा झाल्या आहेत. यामध्ये ग्रामपंचायतीचे एकूण १७ सदस्य तसेच ग्रामविकास अधिकारी राजेंद्र सात्रस व कर्मचारी यांनी प्रत्येकी एक सायकल अशा १९ सायकली तसेच गावातील दानशूर यांनी इतर सायकली अशा एकूण ५७ सायकली येथील जिल्हा परिषद शाळेतील विद्यार्थ्यांना वाटप केल्या आहेत.
यावेळी गटविकास अधिकारी महेश डोके, पोलिस उपनिरीक्षक राहुल देशमुख, विश्वास ढमढेरे, अनिल भुजबळ, संदीप ढमढेरे, मंगेश चौधरी, मंगेश बोरा, रमेश भुजबळ, काकासाहेब जेधे, ग्रामविकास अधिकारी राजेंद्र सात्रस, भरत भुजबळ आदींनी मनोगत व्यक्त केले.
यावेळी विस्तार अधिकारी रामेश्वर राठोड, संतोष ढमढेरे, कीर्ती गायकवाड, ॲड. गणेश तोडकर, उद्योजक प्रशांत चौधरी, नवनाथ भुजबळ, ॲड. सुदीप गुंदेचा, सुधीर ढमढेरे, रूपेश शीलवंत, मनोज आल्हाट, बाळासाहेब भुजबळ, वसंत भुजबळ, पांडुरंग नरके, सुदर्शन तोडकर, अर्जुन तोडकर, जावेद बागवान, चिंतामण ढमढेरे, गोरक्षनाथ कऱ्हेकर आदी उपस्थित होते.
