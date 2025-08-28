कोंढापुरीतील बुद्धिबळ स्पर्धेत ६०० विद्यार्थ्यांचा सहभाग
तळेगाव ढमढेरे, ता. २८ : कोंढापुरी (ता. शिरूर) येथील आर. एम. धारिवाल संचलित सिंहगड संकुलामध्ये शिरूर तालुकास्तरीय बुद्धिबळ स्पर्धा आयोजित करण्यात आली होती. जिल्हा क्रिडा परिषद व जिल्हा क्रिडा अधिकारी पुणे यांच्यामार्फत ही स्पर्धा घेण्यात आली. या स्पर्धेसाठी तालुक्यातील विविध शाळेतील ६०० विद्यार्थ्यांनी वयोगटानुसार सहभाग घेतला होता.
मुलांमध्ये तन्मय पाटील (विद्याधाम प्रशाला, शिरूर) याने १४ वर्षाखालील गटात, करण इमडे (बालाजी प्राथमिक विद्यालय, शिरूर) याने १७ वर्षाखालील गटात, सुशांत यादव (ज्ञानगंगा विश्वविद्यालय, शिरूर) याने १९ वर्षाखालील गटात प्रथम क्रमांक पटकाविला. तर, मुलींमध्ये अक्षरा असलेकर (अमृतवेल ग्लोबल स्कूल) हिने १४ वर्षाखालील गटात, अंजली शिंदे (अमृतवेल ग्लोबल स्कूल) हिने १७ वर्षाखालील गटात, सुदर्शनी ढगे (श्री दत्त विद्यालय) हिने १९ वर्षाखालील गटात प्रथम क्रमांक पटकाविला. विजेत्या विद्यार्थ्यांना मान्यवरांच्या हस्ते स्मृतिचिन्ह व प्रमाणपत्र देऊन सन्मानित करण्यात आले. तसेच, सर्व गटातील विजेते विद्यार्थी हे जिल्हास्तरीय बुद्धिबळ स्पर्धेसाठी पात्र ठरले आहेत.
यावेळी कॅम्पसचे संचालक दिनेश डोके, उद्योजक निलेश शेळके, मनीषा कटके, माजी सरपंच स्वप्निल गायकवाड व अशोक गायकवाड, राष्ट्रपती पारितोषिक विजेते धनंजय गायकवाड, सरपंच संदीप डोमाळे, ग्रामपंचायतीचे माजी सदस्य दिनेश गायकवाड, अपेक्षा गायकवाड, नवनाथ गायकवाड, दीपक पवार, चतुर्थी परदेशी, रामदास गायकवाड, ग्रामसेवक राजाराम रासकर आदी उपस्थित होते. महाविद्यालयाचे प्राचार्य, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी स्पर्धेचे संयोजन केले होते.
