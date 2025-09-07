तळेगाव ढमढेरे विविध मंडळातर्फे गणरायांचे विसर्जन
तळेगाव ढमढेरे, ता. ७ : तळेगाव ढमढेरे (ता. शिरूर) येथे विविध गणेश मंडळातर्फे गणरायाचे वेळ व भीमा नदीत विसर्जन करण्यात आले. गणेश विसर्जनापूर्वी सर्वच गणेश मंडळातर्फे आकर्षक रांगोळी काढण्यात आली होती.
गणपतीच्या आसनाभोवती आकर्षक फुलांची सजावट व विद्युत रोषणाई केली होती. मुख्य बाजारपेठेतून गणपती विसर्जनाची मिरवणूक काढण्यात आली. मिरवणुकीमध्ये गणेश मंडळाचे कार्यकर्ते, बाल गोपाळ, महिला व ग्रामस्थ सहभागी झाले होते. फुलांची सजावट व आकर्षक विद्युत रोषणाई ग्रामस्थांचे लक्ष वेधून घेत होती. बाल गोपाळांसह युवकांनी मंगलमूर्तीचा जयघोष केला. पोलिस निरीक्षक दिपरतन गायकवाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली गणेश मंडळाच्या गणपतीचे विसर्जन करण्यात आले.
क्रांतिवीर गणेशोत्सव मंडळ, जय भवानी मित्र मंडळ, शिवगर्जना गणेश मंडळ, जय मल्हार गणेश मंडळ, दुर्गामाता गणेश मंडळ, मुंजोबा गणेश मंडळ, भीमाशंकर गणेश मंडळ, जय बजरंग गणेश मंडळ, अमरज्योत मित्र मंडळ, श्रीनाथ तरुण मंडळ, भैरवनाथ तरुण मंडळ, सिद्धेश्वर तरुण मंडळ, फुले शाहू आंबेडकर सामाजिक व सांस्कृतिक प्रतिष्ठान, हुतात्मा विष्णू गणेश पिंगळे मंडळ, सर्वोदय तरुण मंडळ, हिंदवी स्वराज्य प्रतिष्ठान आदी मंडळांनी गणपतीचे विसर्जन केले.
