तळेगाव ढमढेरेत एक जण बुडाला
तळेगाव ढमढेरे, ता.७ : भीमाशेत येथील कामगार भीमराव लक्ष्मण चेरले (वय ३०, मूळगाव शिरशी, ता. कंधार, जि. नांदेड) हे गणपती विसर्जन करण्यासाठी भीमा नदीत गेले असता पाण्यात बुडाले. ही घटना शनिवारी (ता. ६) सायंकाळी घडली असून रविवारी (ता. ७) त्यांचा अग्निशमन दल, शिक्रापूर पोलिस, आपदा मित्र (राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण) व स्थानिक ग्रामस्थांतर्फे युद्ध पातळीवर शोध मोहीम सुरू होता; मात्र रात्री उशिरापर्यंत त्यांच शोध लागलेला नाही.
तळेगाव ढमढेरे (भीमाशेत, ता. शिरूर) येथील बोरा फार्मजवळ भीमा नदीच्या पाण्यात अर्जुन राठोड व भीमराव चेरले हे दोघे गणपती घेऊन पाण्यात गेले; परंतु भीमराव यांना पाण्याचा अंदाज न आल्याने ते बुडाले. यावेळी नागरिकांनी आरडाओरडा केल्याने शिक्रापूरचे पोलिस निरीक्षक दिपरतन गायकवाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली हवालदार किशोर तेलंग, अमोल चव्हाण, संदीप इधाते, पुणे महानगर विकास प्राधिकरण अग्निशमन दलाचे उमेश फाळके, शुभम चौधरी, राजू फुंदे, शुभम बढे, दिग्विजय नलावडे, सागर जानकर, ज्ञानेश्वर भोर तसेच आपदा मित्र वैभव निकाळजे, शेरखान शेख, गणेश टिळेकर, महेश साबळे, शुभम वाघ, राहुल गायकवाड आदींनी घटनास्थळी जाऊन रात्रीच्या वेळी शोध मोहीम सुरू केली. परंतु रात्री शोध मोहिमेस अडथळा आला. त्यानंतर रविवारी पुन्हा पथकाने शोध मोहीम सुरू केली परंतु भीमराव यांचा शोध उशिरापर्यंत लागलेला नसल्याचे पोलिस हवालदार किशोर तेलंग यांनी सांगितले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.