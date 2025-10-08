‘भारतीय ज्ञान प्रणाली समृद्ध देणगी’
तळेगाव ढमढेरे, ता. ८ : ‘‘भारतीय ज्ञान प्रणाली ही आपल्या देशाला लाभलेली समृद्ध देणगी आहे. आजच्या पिढीला आपल्या जीवन परंपरेतील आदर्श असलेल्या संस्कारक्षम गोष्टी सांगणे गरजेचे आहे. काळाची गरज म्हणून राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अनुषंगाने शालेय व महाविद्यालयीन अभ्यासक्रमात भारतीय ज्ञान प्रणालीचा जाणीवपूर्वक अंतर्भाव केला आहे,’’ असे मत सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेचे सदस्य रवींद्र शिंगणापूरकर यांनी व्यक्त केले.
तळेगाव ढमढेरे (ता. शिरूर) येथील साहेबराव शंकरराव ढमढेरे महाविद्यालयात बुधवारी (ता. ८) भारतीय ज्ञान प्रणाली प्रशिक्षण कार्यशाळेच्या उद्घाटनप्रसंगी प्रमुख पाहुणे म्हणून शिंगणापूरकर बोलत होते. विद्या सहकारी बँकेचे संचालक महेश ढमढेरे अध्यक्षस्थानी होते. यावेळी शिक्षण संस्थेचे मानद सचिव अरविंद ढमढेरे, संचालक महेश ढमढेरे, प्राचार्य अर्जुन मुसमाडे, उपप्राचार्य पराग चौधरी, मराठी विभाग प्रमुख संदीप सांगळे, प्रा. रवींद्र भगत, प्रा. मनोहर जमदाडे आदी उपस्थित होते.
