आता चौथी, सातवीत शिष्यवृत्ती परीक्षा
तळेगाव ढमढेरे, ता.१०: या ऐतिहासिक गावातील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत गुणवत्ता व दर्जा राखून विविध उपक्रमांची रेलचेल पाहून, तसेच शाळेच्या विकासासाठी ग्रामस्थ व शिक्षकांनी दिलेले योगदान विशेष कौतुकाचे आहे. तसेच पुढील वर्षापासून पाचवीऐवजी चौथी आणि आठवीऐवजी सातवीमधील विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्तीची परीक्षा घेतली जाणार असल्याचे पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांनी सांगितले.
तळेगाव ढमढेरे (ता. शिरूर) येथील कुमार जयसिंगराव ढमढेरे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेला शुक्रवारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांनी भेट दिली, त्यावेळी पाटील बोलत होते. जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेची मॉडेल स्कूल म्हणून निवड करण्यात आली असून, शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांसाठी राबवलेल्या विविध उपक्रमांचे कौतुक करून पाटील यांनी वर्गात जाऊन विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासाविषयी चौकशी केली. गजानन पाटील यांनी येथील हुतात्मा विष्णू गणेश पिंगळे स्मारकासह प्राथमिक आरोग्य केंद्राला भेट देऊन विविध सुविधां विषयी माहिती घेतली. वैद्यकीय अधिकारी डॉ. संध्या कारंडे यांनी प्राथमिक आरोग्य केंद्रात राबविलेल्या उपक्रमांची माहिती दिली. येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी जास्तीत जास्त प्रसूती केसेस कराव्यात, अशी सूचना कर्मचाऱ्यांना केली. येथील काही कमतरतेबाबतची माहितीही पाटील यांनी घेतली. यावेळी काही ग्रामस्थांनी येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली. यावेळी माजी उपसभापती अनिल भुजबळ, गटविकास अधिकारी महेश डोके, सरपंच दिपाली ढमढेरे, माजी सभापती आरती भुजबळ, उपसरपंच जबिना बागवान, मीनाक्षी ढमढेरे, संदीप ढमढेरे, गोविंद ढमढेरे, ॲड. सुधीर ढमढेरे, काकासाहेब जेधे, विशाल आल्हाट, रोहिणी तोडकर, मंगेश चौधरी, भगवान खुरपे, ग्रामविकास अधिकारी राजेंद्र सात्रस, विस्तार अधिकारी राम राठोड, उप अभियंता अनिल गावडे, विविध विभागाचे अधिकारी व ग्रामस्थ उपस्थित होते.
हुतात्मा पिंगळे यांच्या स्मारकाचे लोकार्पण
गजानन पाटील व उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी भूषण जोशी यांच्या हस्ते ग्रामपंचायतीतर्फे बसवण्यात आलेल्या हुतात्मा विष्णू गणेश पिंगळे स्मारक आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याचे लोकार्पण करण्यात आले. तसेच ग्रामपंचायतीतर्फे अंगणवाडीतील आहार शिजवण्यासाठी गॅस शेगडीचे आणि आशा वर्कर यांना डिजिटल वजन काट्याचे वाटप करण्यात आले.
