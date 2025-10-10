तळेगाव ढमढेरे ग्रामस्थांकडून विविध साहित्य
तळेगाव ढमढेरे, ता. १० : तळेगाव ढमढेरे (ता. शिरूर) येथील विविध संस्था, बचत गट, व्यापारी, सामाजिक कार्यकर्ते, ग्रामपंचायत, शालेय विद्यार्थी व ग्रामस्थांतर्फे शेवगाव तालुक्यातील सहा पूरग्रस्त गावातील गरजूंना अन्नधान्याचे किटस वाटप करण्यात आले.
पूरग्रस्तांसाठी एक हात मदतीचा या उपक्रमांतर्गत तळेगाव ढमढेरे ग्रामपंचायतीतर्फे पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी आवाहन करण्यात आले होते. या आव्हानाला ग्रामस्थांतर्फे प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. अन्नधान्य, कपडे व सर्व जीवनावश्यक वस्तूंचे किटस तयार करून शेवगाव तालुक्यातील विविध गावातील गरजवंत पूरग्रस्तांना ग्रामस्थांतर्फे मदत करण्यात आली.
तळेगाव ढमढेरे ग्रामस्थांनी एक हात मदतीचा म्हणून सुमारे आठ ते १० लाख रुपये किमतीची वस्तू रूपात मदत केली आहे. यावेळी तळेगाव ढमढेरे येथील सामाजिक कार्यकर्ते उपस्थित होते.
