शिरूर-हवेलीतील सहा पर्यटन स्थळांसाठी निधी मंजूर
तळेगाव ढमढेरे, ता. २९ : शिरूर-हवेलीतील सहा पर्यटन स्थळांच्या विकासाला गती देण्यासाठी सुमारे दोन कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या माध्यमातून आणि शिरूर-हवेलीचे आमदार माऊलीआबा कटके यांच्या प्रयत्नातून शिरूर-हवेलीतील सहा पर्यटन स्थळांच्या विकासाला गती देण्यासाठी सुमारे दोन कोटींचा निधी मंजूर केला असल्याची माहिती जिल्हा दूध संघाचे अध्यक्ष ॲड. स्वप्नील ढमढेरे यांनी दिली.
यामध्ये शिरूर तालुक्यातील विठ्ठलवाडी येथील विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर पर्यटन स्थळ व परिसर विकासासाठी ३० लाख रुपये, श्रीक्षेत्र टाकळी भीमा येथील श्रीराम मंदिर परिसर विकासासाठी ३० लाख रुपये आणि वडगाव रासाई येथील रासाई देवी मंदिर परिसर विकासासाठी ३० लाख रुपये निधी मंजूर केला आहे. तसेच हवेली तालुक्यातील श्रीक्षेत्र तुळापूर पर्यटनस्थळ परिसर विकासासाठी ४० लाख रुपये, वाडे बोल्हाई माता मंदिर पर्यटनस्थळ विकासासाठी ४० लाख रुपये तसेच सांगवी सांडस येथील श्रीविष्णू मंदिर परिसर विकासासाठी ३० लाख रुपये निधी मंजूर केला आहे. या निधीमुळे या पर्यटन स्थळाचे विकास व सुशोभीकरण करणे शक्य होणार आहे. ही कामे पर्यटन संचालनालयामार्फत राबविण्यात येणार असल्याचे ॲड. ढमढेरे यांनी सांगितले.
