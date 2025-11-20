तळेगावात बिबट्याकडून २०० कोंबड्यांचा फडशा
तळेगाव ढमढेरे, ता.२०: तळेगाव ढमढेरे (ता.शिरूर) कवठीचा मळा येथील महेश प्रभाकर ढमढेरे यांच्या पोल्ट्रीच्या खिडकीची जाळी तोडून बिबट्याने पोल्ट्री फार्ममध्ये प्रवेश केला व तब्बल २०० कोंबड्यांचा फडशा पाडला. वनपाल गौरी हिंगणे यांनी पोल्ट्री फार्मला भेट देऊन मूर्त कोंबड्यांचा पंचनामा केला. ही घटना बुधवारी (ता. १२) घडली आहे.
बिबट्याने पोल्ट्री फार्मच्या खिडकीची जाळी तोडून आत प्रवेश केला. त्यावेळी कोंबड्यांच्या आवाजाने शेजारील लोकांनी पोल्ट्री फार्मकडे धाव घेतली. तोपर्यंत बिबट्याने कोंबड्यांवर ताव मारून पलायन केले होते. दोन ते तीन बिबटे असावेत असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.
दरम्यान, वनपाल हिंगणे यांनी त्वरित दखल घेऊन बिबट्या पकडण्यासाठी पिंजरा लावला आहे. परंतु अद्याप बिबट्या पिंजऱ्याकडे फिरकलाही नसल्याचे महेश ढमढेरे यांनी सांगितले.
तळेगाव परिसरातील विविध वाडी-वस्तीवर गेल्या सहा महिन्यांपासून बिबट्याचे वास्तव्य वाढले आहे. दररोज कोठे ना कोठे बिबट्याचे दर्शन होत आहे. आतापर्यंत बिबट्याने असंख्य पाळीव प्राण्यांवर हल्ला करून नुकसान केले आहे. येथील परिसरात सध्या ऊस तोडणी चालू असून शेतमजूर, शेतकरी वर्ग, महिला, शालेय विद्यार्थी भयभीत झाले आहेत. बिबट्याचा बंदोबस्त करण्यासाठी परिसरात आणखीन पिंजऱ्यांची संख्या वाढवावी, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.