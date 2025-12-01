धानोरे येथील शेतकऱ्यांना महाविस्तार ॲपद्वारे प्रशिक्षण
तळेगाव ढमढेरे, ता. १ : धानोरे (ता. शिरूर) येथील शेतकऱ्यांना मंडल कृषी अधिकारी धनश्री चासकर व सहाय्यक कृषी अधिकारी प्रशांत दोरगे यांनी कृषी विभागाचा महाविस्तार ॲपद्वारे विविध योजनांची माहिती दिली. यावेळी शेतकऱ्यांना ॲप वापरण्याचे प्रशिक्षण देण्यात आले.
कृषी विभागाचा महाविस्तार कृत्रिम बुद्धिमत्ता ॲप (एआय) शेतकऱ्यांना लाभदायक ठरत आहे. तालुका कृषी अधिकारी सुवर्णा आदक यांच्या मार्गदर्शनाखाली दोरगे यांनी ॲपद्वारे शेतकऱ्यांना मोबाईलवर पीक सल्ला, हवामान माहिती, कीड व रोग नियंत्रण-उपाय यांची माहिती दिली. ॲपसाठी स्थानिक शेतकरी गट, ग्रामपंचायती कृषी सेवा केंद्र व कृषी सखी यांचे सहकार्य घेतले जात आहे.
दरम्यान, महाविस्तार ॲपमुळे आम्हाला वेळेवर योग्य सल्ला मिळतो. आम्ही अधिक आत्मविश्वासाने शेती करत आहोत, असे मत प्रगतशील शेतकरी विजय माशिरे यांनी व्यक्त केले.
बदलते हवामान, बाजारभाव, यांत्रिकीकरण, योग्य वेळी पीक सल्ला, यांच्या मदतीने समृद्ध शेतकरी होण्यास मदत होणार आहे, त्यामुळे सर्व शेतकऱ्यांनी महाविस्तार आजच डाऊनलोड करून घ्यावे असे आवाहन दोरगे यांनी केले आहे.
