वनविभागामुळे विसावले बिबट्याचे दोन बछडे आईच्या कुशीत
तळेगाव ढमढेरे, ता.२४: टाकळी भीमा (ता. शिरूर) येथील बाळोबाचीवाडी येथील पृथ्वीराज वडघुले यांच्या ऊस तोडणीच्या शेतात दोन बिबट्याची बछडे मंगळवारी (ता.२३) आढळून आली होती. याबाबत ‘टाकळी भीमातील उसाच्या फडात आढळले बछडे’ या शीर्षकाखाली बुधवारी (ता.२४) ‘सकाळ’मध्ये छायाचित्रासह बातमी प्रसिद्ध झाली होती. त्याची दखल घेऊन वनविभाग व प्राणिमित्रांनी बिबट्याच्या बछड्यांची आईशी भेट घडवून आणली.
उसाची तोडणी सुरू असलेल्या शेतात आढळलेल्या बिबट्याच्या दोन बछड्यांना वनविभाग व प्राणी मित्रांनी सुरक्षित ठिकाणी ठेवले होते. सुरक्षित ठिकाणी ठेवलेल्या बछड्यांना बिबट मादीने (आईने) सुरक्षित ठिकाणी हलविले आहे. ही घटना ट्रॅप कॅमेऱ्यात कैद झाली आहे. वनविभाग व प्राणिमित्र यांच्या मदतीने बिबट्याच्या बछड्यांचे व आईची भेट झाली.
वनपरिक्षेत्र अधिकारी निळकंठ गव्हाणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली वनपरिमंडळ अधिकारी गौरी हिंगणे, नियतक्षेत्र अधिकारी प्रमोद पाटील, प्राणी मित्र शेरखान शेख, गणेश टिळेकर, वैभव निकाळजे, शुभांगी टिळेकर आदींच्या मदतीने सदर बछड्यांना ताब्यात घेऊन त्या बछड्यांचे त्यांच्या आईशी पुनर्मिलन करण्याचा प्रयत्न करत दोन्ही बछड्यांना सुरक्षितपणे ठेवत तेथे ट्रॅप कॅमेरा लावून ठेवला असता, रात्रीच्या सुमारास बिबट्याच्या मादीने दोन वेळा बछडे ठेवलेल्या ठिकाणी येत तिच्या दोन्ही बछड्यांना सुरक्षितपणे सदर ठिकाणहून सुरक्षितस्थळी नेले असल्याचे वनविभागाने लावलेल्या ट्रॅप कॅमेऱ्यात कैद झाले आहे.
शेतात काम करताना कोठे बिबट्याची पिल्ले आढळून आल्यास त्या बछड्यांचे त्यांच्या आईशी पुन्हा भेट घडवून आणणे गरजेचे असते, अन्यथा: बिबट मादी अतीघातकी होते. साधारण दीड ते दोन किलोमीटर अंतरावर बिबट मादीने बछड्यांना सुरक्षित ठिकाणी नेले असावे.
- निळकंठ गव्हाणे, वनपरिक्षेत्र अधिकारी
