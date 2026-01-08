तळेगावात चिमुकलीचा ट्रॅक्टरच्या धक्क्याने मृत्यू
तळेगाव ढमढेरे, ता. ८ : तळेगाव ढमढेरे (ता. शिरूर) येथे ट्रॅक्टर मागे घेत असताना ट्रॅक्टरला जोडलेल्या टायर गाडीची ठोस लागून जखमी झालेल्या ऊस तोडणी कामगाराच्या ४ वर्षीय चिमुकलीचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. याबाबत ट्रॅक्टर चालकावर गुन्हा दाखल केला आहे.
तळेगाव ढमढेरे येथील चोरमले वस्तीवरील विवेक काटे यांच्या शेतामध्ये बुधवारी (ता. ७) सकाळी साडेनऊच्या सुमारास चालक कपूरचंद गोविंद जाधव (रा. माळशेवगी, ता. चाळीसगाव) याने ट्रॅक्टर (क्र. एम.एच. १९ डी.व्ही. ०४८४) त्यास जोडलेल्या दोन टायरच्या ट्रॉलीसह पाठीमागे घेत होता. त्यावेळी पाठीमागे उभी असलेल्या ४ वर्षाची मुलगी आरोही विजय खैरनार (सध्या रा. तळेगाव ढमढेरे, चोरमले वस्ती) हिला ठोस लागली. त्यात तिच्या डोक्यास गंभीर मार लागून ती जखमी झाली. तिला तातडीने शिक्रापूर येथील ग्रामीण रुग्णालयात उपचारासाठी आणण्यात आले, परंतु उपचार चालू असतानाच तिचा मृत्यू झाला. यासंदर्भात विजय भीमराव खैरनार (सध्या रा. तळेगाव ढमढेरे, चोरमले वस्ती, मूळ माळशेवगी, चाळीसगाव, जि. जळगाव) यांनी शिक्रापूर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. त्यानुसार ट्रॅक्टर चालक कपूरचंद जाधव याच्यावर शिक्रापूर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. पुढील तपास पोलीस हवालदार किशोर तेलंग करीत आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.