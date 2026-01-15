तळेगावातील आठवडे बाजाराचे सोमवारपासून स्थलांतर
तळेगाव ढमढेरे, ता.१५: तळेगाव ढमढेरे (ता. शिरूर) येथील नेहमीप्रमाणे बाजारतळ व रस्त्याच्या दोन्ही बाजूने भरणारा बाजार सोमवारपासून (ता.१९) स्थलांतरित करण्यात येणार आहे.
तळेगावच्या मुख्य वेशीच्या प्रवेशद्वाराच्या आत, गावातील जनसेवा चौक, दुर्गा आळी पटांगण, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक तसेच भीमाशंकर मंडळाचे पटांगण व जय बजरंग मंडळ मैदान आदी ठिकाणी बाजार भरवण्यात येणार आहे. तसेच तलाठी कार्यालय पटांगण व वेळनदी पुलाच्या एका बाजूने आणि वेळ नदीच्या कडेने श्रीनाथ मंदिरापासून पार्किंगची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. ग्रामपंचायतीने ठरवून दिलेल्या जागेवरच पुढील सोमवारपासून आठवडा बाजार भरणार असून ग्राहक, व्यापारी व विक्रेत्यांनी सहकार्य करावे तसेच ग्रामपंचायतीने ठरवून दिलेल्या जागेवरच वाहनांची पार्किंग करावी, असे आवाहन बाजार समितीचे माजी उपसभापती अनिल भुजबळ आणि ग्रामपंचायतीतर्फे ग्रामविकास अधिकारी राजेंद्र सात्रस यांनी केले आहे.
दरम्यान, रस्त्यावर भरणारा बाजार दुसरीकडे योग्य त्या ठिकाणी भरवावा, अशी मागणी येथील व्यापारी, उद्योजक व व्यावसायिकांनी ग्रामपंचायतीकडे लेखी निवेदनाद्वारे केली होती. तसेच येथील रस्त्यावरील बाजारामुळे धोका अशा प्रकारच्या तक्रारी जिल्हा परिषद व पंचायत समितीकडे येथील सामाजिक कार्यकर्ते चिंतामण ढमढेरे यांनी केल्या होत्या. तसेच येथील बाजारतळातून शिक्रापूर-न्हावरा हा राष्ट्रीय महामार्ग जात असून, त्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. या सर्वांची दखल घेऊन तळेगाव ढमढेरे ग्रामसभेत नेहमी भरणाऱ्या जागेवरील बाजार दुसरीकडे सोयीस्कर ठिकाणी हलवावा, अशा प्रकारचा ठराव मंजूर करण्यात आला आहे.
दरम्यान, ग्रामस्थ व व्यापाऱ्यांनी सुचविलेल्या जागेतच आठवडा बाजार भरणार असल्याचे ग्रामपंचायतीतर्फे कळविण्यात आले आहे. स्थलांतरित होणाऱ्या आठवडा बाजाराला सहकार्य करावे, असे आवाहन ग्रामपंचायतीचे पदाधिकारी व ग्रामस्थ आणि व्यापारी संघटनेने प्रतिनिधी श्रीकांत सातपुते यांनी केले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.