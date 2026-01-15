कासारी-निमगावात बिबट्याच्या हल्ल्यात शेळी ठार
तळेगाव ढमढेरे, ता.१५ : कासारी-निमगाव म्हाळुंगी (ता.शिरूर) येथे बिबट्याने मेंढपाळ रंगनाथ दगडे यांच्या मेंढ्यांच्या कळपावर हल्ला केला. यामध्ये एक शेळी ठार झाली. ही घटना बुधवारी (ता.१४) रात्री घडली आहे.
दगडे यांच्याकळपावर यापूर्वीही बिबट्याने दोन शेळ्या व एक कोकरू ठार केले आहे. आता आणखी शेळी ठार केल्याने त्यांचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. गेली २० वर्षांपासून रंगनाथ दगडे यांचे कुटुंब कासारी व निमगाव म्हाळुंगी परिसरात वास्तव्यास असून, त्यांच्याबरोबर पत्नी, दोन लहान मुली व मुले आहेत. बिबट्याच्या दहशतीमुळे दगडे कुटुंब भयभीत झाले आहे. दरम्यान, मृत शेळीचा वनरक्षक प्रमोद पाटील यांनी गुरुवारी (ता.१५) सकाळी पंचनामा केला आहे.
बिबट्याच्या हल्ल्यातील सर्व मृत जनावरांचे व पाळीव प्राण्यांचे पंचनामे वन विभागामार्फत करण्यात आलेले आहेत. परंतु अद्याप नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना वनविभागामार्फत नुकसान भरपाई मिळालेली नाही. दगडे यांचे आतापर्यंत तीन शेळ्या व एक मेंढीचे कोकरू बिबट्याने ठार केले आहे. पंचनामा झाला. परंतु अद्याप नुकसान भरपाई मिळाली नसल्याचे दगडे यांनी सांगितले.
नुकसान भरपाई विषयी वनरक्षक प्रमोद पाटील यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले की, नुकसान भरपाईचे पंचनामे वरिष्ठ कार्यालयाकडे पाठविले आहेत, परंतु निधी अभावी अद्याप नुकसानग्रस्तांना ती भरपाई मिळालेली नाही. मार्चपर्यंत निधी उपलब्ध झाल्यावर नुकसान भरपाई मिळेल.
दरम्यान, वनविभागाने परिसराची पाहणी करून योग्य त्या ठिकाणी पिंजरे लावावेत, अशी आग्रही मागणी विविध गावचे सरपंच, पोलिस पाटील व ग्रामस्थांनी केली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.