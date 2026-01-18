गाव ठरवणाऱ्या उमेदवाराला पाठिंबा
तळेगाव ढमढेरे, ता. १८ : तळेगाव ढमढेरे- रांजणगाव सांडस (ता. शिरूर) जिल्हा परिषद गटासाठी सर्वसाधारण महिला आरक्षण असून, तळेगाव ढमढेरे पंचायत समिती गणासाठी सर्वसाधारण महिला आरक्षण व रांजणगाव सांडस गणासाठी सर्वसाधारण, असे आरक्षण आहे. या गटासाठी व गणासाठी तळेगाव ढमढेरे ग्रामस्थांनी नेमलेली कमिटी कोणत्या उमेदवाराला निवडणुकीत पाठिंबा द्यायचा हे ठरवणार असल्याचे सर्वानुमते रविवारी झालेल्या बैठकीत जाहीर करण्यात आले.
तळेगाव ढमढेरे येथील ग्रामदैवत श्री भैरवनाथ मंदिरात जिल्हा परिषद व पंचायत समितीसाठी इच्छुक उमेदवारांची मते जाणून घेण्यात आली. ग्रामस्थांतर्फे रविवारी बैठकीचे आयोजन केले होते. गावामध्ये विविध राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते आहेत. आजच्या बैठकीत ज्या इच्छुकांनी उमेदवारीसाठी पक्षाकडे मागणी केलेली आहे, त्यांनी उमेदवारी अर्ज भरावा. जिल्हा परिषद गटासाठी व पंचायत समिती गणासाठी जो उमेदवार ग्रामस्थांतर्फे व कमिटीतर्फे ठरवला जाईल, त्याच्या पाठीमागे सर्वांनी उभे राहावे, असे आवाहन यावेळी ग्रामस्थांतर्फे करण्यात आले. यावेळी अनेकांनी आपापल्या पक्षाची भूमिका मांडून आगामी निवडणुकीत ग्रामस्थ व कमिटी जो निर्णय घेईल, तो आम्हाला मान्य असल्याचे सांगण्यात आले.
तळेगाव ढमढेरे हे गाव लोकसंख्येने मोठे असून, सुमारे १५ हजार मतदान आहे. गेली दोन दशकापासून गावातील जिल्हा परिषद व पंचायत समितीचा सदस्य नसल्याची खंत यावेळी अनेकांनी बोलून दाखवली. आगामी निवडणुकीत सर्वांनी एकदिलाने गाव ठरविल त्या उमेदवाराला पाठिंबा देऊन निवडून आणण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे आवाहन करण्यात आले.
