तळेगाव ढमढेरे येथे शिक्षक संघटनेचे अधिवेशन

तळेगाव ढमढेरे, ता. ५: तळेगाव ढमढेरे (ता.शिरूर) येथे शिरूर तालुका पदवीधर, प्राथमिक शिक्षक व केंद्रप्रमुख संघटनेचे तालुका अधिवेशन पार पडले. शिक्षकांच्या संच मान्यता, टीईटी परीक्षा, अशैक्षणिक कामे, शिक्षण सेवक पद रद्द करणे आदी विविध प्रश्नांवर या अधिवेशनात चर्चा करण्यात आली. या वेळी संघटनात्मक बाबींवर चर्चा करून संघटनेची शिरूर तालुक्याची नवीन कार्यकारिणी निवडण्यात आली. संघटनेचे राज्याध्यक्ष अनिल पलांडे हे प्रमुख मार्गदर्शक तर जिल्हाध्यक्ष युवराज थोरात हे निरीक्षक म्हणून उपस्थित होते. या वेळी संघटनेचे कल्याण कोकाटे, सुरेश खैरे, अंजली शिंदे, संभाजी फराटे, मानसिंग वाकडे, रविंद्र कोहिनकर, सविता भोगावडे, म्हातारबा बारहाते आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
संघटनेच्या शिरूर तालुका कार्यकारिणीत अध्यक्ष म्हणून उमेश धुमाळ तर, महिला आघाडीच्या अध्यक्षा म्हणून शोभा तिकांडे यांची निवड झाली. तसेच, अजित रणसिंग, विलास पुंडे, शरद मुळे, विजय गोसावी, अनिल फुंदे व विकास रासकर आदींचीही विविध पदांवर निवड झाली. जिल्हा कार्यकारिणीमध्ये उपाध्यक्ष (महिला आघाडी) म्हणून शितल गदादे तर, जिल्हा कार्याध्यक्ष म्हणून शुभांगी भोसले यांसह विकास गायकवाड, अप्पासाहेब जगदाळे, सोन्याबापू कर्पे यांची निवड झाली. या सर्व पदाधिकाऱ्यांचा संघटनेतर्फे सत्कार करण्यात आला.