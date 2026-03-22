तळेगाव ढमढेरेत गॅस वितरण विस्कळित
तळेगाव ढमढेरे, ता. २२ : येथील एचपी घरगुती गॅस वितरण व्यवस्था पूर्णपणे कोलमडल्याने ग्राहकांना तीव्र मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. रविवारी (ता. २१) कडक उन्हात रांगा लावूनही सिलिंडरचे वाहन न आल्याने संतप्त ग्राहकांनी प्रशासकीय हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे.
तळेगाव ढमढेरे (ता. शिरूर) येथे रविवारी नेहमीप्रमाणे गॅस सिलिंडर मिळेल या आशेने ग्राहकांनी सकाळपासूनच रस्त्याच्या कडेला सिलिंडरच्या रांगा लावल्या होत्या. मात्र, गॅस एजन्सीकडून वितरणाबाबत कोणताही पूर्वसूचना देण्यात आला नाही. उशिरा संदेश मिळाल्याने ताटकळत उभ्या असलेल्या ग्राहकांना रिकाम्या सिलिंडरसह घरी परतावे लागले. एजन्सीच्या या ढिसाळ नियोजनामुळे नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे. कासारी गावातही नोंदणी करूनही सिलिंडर मिळत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. प्रशासनाने या प्रकरणाची दखल घेऊन वितरणाचे निश्चित वेळापत्रक जाहीर करावे, अशी मागणी ग्राहकांनी केली आहे. दरम्यान, सोमवारी (ता. २३) गॅस वितरण होईल, असे एजन्सीकडून सांगण्यात आले आहे.
