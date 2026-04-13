तळेगावात ग्रामपंचायतीचे दुर्लक्ष

नागनाथ शिंगाडे ः सकाळ वृत्तसेवा
तळेगाव ढमढेरे, ता. १४ : तळेगाव ढमढेरे (ता. शिरूर) येथे कुंभारआळी परिसरात वेळ नदीच्या काठावर असलेली जुन्या काळातील विहीर धोकादायक अवस्थेत आहे. सिमेंट काँक्रिटच्या रस्त्यालगत वळणावरच असलेल्या विहिरीमुळे अपघात होण्याची शक्यता आहे. रात्रीच्या वेळी या मार्गावरून प्रवास करणाऱ्या वाहनधारकांसाठी आणि स्थानिक नागरिकांसाठी ही विहीर जीवघेणी ठरू शकते.
विहीर वापराविना पडून
यापूर्वी ग्रामपंचायतीने अण्णाभाऊ साठे सभागृहाजवळील उघड्या विहिरीला सुरक्षित जाळी बसवून ग्रामस्थांच्या मागणीची दखल घेतली होती. मात्र, कुंभारआळीतील या विहिरीकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे. पूर्वी या विहिरीच्या पाण्याचा वापर होत होता. परंतु, नवीन कूपनलिका झाल्यामुळे आता ही विहीर दुर्लक्षित आणि पाण्याने तुडुंब भरलेली आहे. सुरक्षिततेसाठी येथे तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी नागरिकांमधून होत आहे.
संरक्षणात्मक उपाययोजनांचा अभाव
परावर्तक नाही
संरक्षण जाळी नाही
चेतावणी फलक नाही
उंच कठडे नाहीत
रस्त्याच्या कडेला असलेल्या विना वापरातील धोकादायक उघड्या विहिरीला आठवडाभरामध्ये लोखंडी जाळी बसवण्यात येईल. त्यामुळे संभाव्य धोका कायमस्वरूपी टळणार आहे.
- रोहिणी तोडकर, सरपंच, तळेगाव ढमढेरे
या विहिरीला उंच गोल कठडे बांधून त्यावर लोखंडी जाळी बसवण्याबाबतचा प्रस्ताव यापूर्वीच ग्रामपंचायतीला दिला आहे. मात्र, निधीअभावी किंवा अन्य तांत्रिक कारणांमुळे हे काम अद्याप प्रलंबित आहे. सार्वजनिक सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर असताना ग्रामपंचायतीने याकडे गांभीर्याने पाहून त्वरित कार्यवाही करणे आवश्यक आहे.
- कीर्ती गायकवाड, माजी उपसरपंच
