आमदाबाद येथे कॅन्सर तपासणी शिबिर
टाकळी हाजी, ता. २७ : आमदाबाद (ता. शिरूर) येथे महिलांच्या आरोग्याविषयी जनजागृतीसाठी गर्भाशय मुखाचा कॅन्सर तपासणी शिबिर आयोजित करण्यात आले होते. कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन्स फाउंडेशन संस्थेकडून ब्रम्हांड संस्था व प्रयास संस्था यांच्या सहकार्याने ‘सशक्त नारी सुरक्षित जीवन’ या उपक्रमांतर्गत याचे आयोजन केले होते.
ब्रम्हांड संस्थेच्या वतीने चारुहास रेडकर, समन्वयक डॉ. मुफिद बेग, समन्वयक पायल बापट, प्रतिभा इचके, माया भिलारे यांच्या टीमने तपासणीची जबाबदारी सांभाळली. या शिबिरात ३० ते ६० वयोगटातील टाकळी हाजी, खंडाळे, आमदाबाद, निमगाव भोगी, निमगाव दुडे येथील १०० हुन अधिक महिलांची तपासणी करण्यात आली.
यासाठी सरपंच स्नेहल थोरात, माजी सरपंच अनिता घुले, सेविका रेखा शेंडगे, अर्चना थोरात, पांडुरंग थोरात, माध्यमिक विद्यालयाच्या मुख्याध्यापिका स्वाती थोरात आदींनी सहकार्य केले. शिबिराचे उद्घाटन माजी सरपंच योगेश थोरात, निमगाव भोगी गावच्या सरपंच ज्योती सांबारे, राहुल शिंदे, रोहिदास पोटे, केशव शिंदे यांच्या उपस्थितीत झाले. संस्थेच्या वतीने मार्च २०२६ पर्यंत अशा मोफत तपासण्या सुरू राहणार आहेत.
