वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची त्वरीत बदली करा
टाकळी हाजी, ता. ३० : येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील वैद्यकीय अधिकारी वेळेत उपस्थित राहत नसल्याने नऊ गावच्या ग्रामपंचायतीनी त्यांच्या त्वरित बदलीची मागणी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
या संदर्भात टाकळी हाजी परिसरातील जांबुत, पिंपरखेड, फाकटे, माळवाडी, वडनेर शरदवाडी चांडोह, म्हसेसह नऊ गावांच्या ग्रामस्थांनी आरोग्य विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे निवेदन सादर केले. निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, महिला वैद्यकीय अधिकारी या ठिकाणी राहात नसल्यामुळे लोकांना वेळेत व दर्जेदार आरोग्य सेवा मिळण्यास अडचण येत असल्याचे म्हटले आहे. यापूर्वीही त्यांच्या गैरहजेरीबाबत वारंवार तक्रारी झाल्या असून, तत्कालीन सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनीही आरोग्य मंत्र्यांकडे बदलीसाठी पत्र दिले होते. मात्र, संबंधित महिला अधिकाऱ्यांचे वडील प्रशासनातील वरिष्ठ पदावर असल्याने त्यांच्या दबावामुळे बदलीची कारवाई होऊ शकली नाही. परिणामी, आजही त्यांच्या सेवेत काहीही सुधारणा झाली नसल्याची भावना नागरिकांनी व्यक्त केली .टाकळी हाजी येथे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांसाठी नवीन निवासाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली असतानाही ते शिरूरहून ये-जा करून सेवा देत असल्याचे त्यांना, रात्रीच्या वेळेस रुग्णांना उपचार न मिळाल्याने नागरिकांत तीव्र संताप व्यक्त होत असून, योग्य ती कारवाई न झाल्यास आंदोलनाचा इशारा ग्रामस्थांनी दिला आहे.
टाकळी हाजी प्राथमिक आरोग्य केंद्रावर दोन वैद्यकीय अधिकारी नियुक्त आहेत, दोघांनाही दररोज उपस्थित राहण्याची लेखी नोटीस दिली आहे.
- आर. एस. कट्टीमनी, वैद्यकीय अधिकारी, शिरूर तालुका
मी तीन दिवस आरोग्य केंद्रातील निवासस्थानात तर तीन दिवस शिरूरला राहून सेवा नियमित देत आहे.
- प्रियांका घुगे, वैद्यकीय अधिकारी, टाकळी हाजी