टाकळी हाजी आरोग्य केंद्रात रुग्णांना त्रास
टाकळी हाजी, ता ११ : टाकळी हाजी (ता. शिरूर) येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या पाहणीसाठी जिल्हा परिषदेच्या कमिटीने पाहणी करीत ग्रामस्थांच्या भावना जाणून घेतल्या. यावेळी ग्रामस्थांनी तक्रारीचा पाढा वाचला खरा, मात्र कारवाई होणार की फक्त कागदी घोडेचं नाचवणार? असा प्रश्न नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या एका वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या अनुपस्थितीमुळे रुग्णांना त्रास सहन करावा लागत आहे. याबाबत परिसरातील टाकळी हाजी, माळवाडी, वडनेर, जांबूत, पिंपरखेड, फाकटे, चांडोह, म्हसे या ग्रामपंचायतीनी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. रामचंद्र हंकारे यांच्याकडे लेखी तक्रार दिली होती. त्यानंतर जिल्हा परिषदेने चौकशीसाठी कमिटी नेमली होती. यामध्ये अतिरिक्त जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सचिन येडके, जिल्हा साथ रोग वैद्यकीय अधिकारी डॉ. माधवी शिंदे, तालुका वैद्यकीय अधिकारी डॉ. राजेश कट्टीमनी, विस्तार अधिकारी डॉ. संभाजी घोडे, आरोग्य पर्यवेक्षक डॉ. संभाजी कोहकडे यांचा समावेश होता.
येथील आरोग्य केंद्रात कमिटीने तक्रारदार लोकप्रतिनिधी व ग्रामस्थांच्या व्यथा ऐकल्या. यावेळी टाकळी हाजीच्या सरपंच अरुणा घोडे, माळवाडीचे सरपंच सोमनाथ भाकरे, फाकटेच्या सरपंच रेश्मा पिंगळे, वडनेरचे उपसरपंच अनिल वाजे, विक्रम निचित, शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष ज्ञानेश्वर ढोमे, माहिती अधिकार कार्यकर्ते नीलेश वाळुंज, शंकर पिंगळे, हरिभाऊ शेलार, बाबाजी रासकर यांच्यासह अनेक ग्रामस्थ उपस्थित होते.
यावेळी वैद्यकीय अधिकारी डॉ. प्रियांका घुगे व डॉ. नामदेव पानगे यांच्यासमोरच ग्रामस्थांनी प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील त्रुटींचा पाढा वाचला. या बाबत आठ दिवसात सविस्तर अहवाल जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांना सादर करणार असल्याचे डॉ. येडके यांनी सांगितले. मात्र, एका वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे पालक वरिष्ठ प्रशासनात अधिकारी असल्याने आपल्या पाल्याला वाचविण्यासाठी ते पुन्हा प्रशासनावर दबाव आणणार की, मनमानी पद्धतीने वागत रुग्णांच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची उचलबांगडी होणार, याकडे नऊ गावातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे .
जनता दलाचे प्रदेशाध्यक्ष नाथा शेवाळे यांनी ग्रामस्थांच्या वतीने दांडीबहाद्दर अधिकाऱ्यांची त्वरित बदली करावी, अशी मागणी आरोग्यमंत्री प्रकाश आबीटकर यांच्याकडे मुंबईत भेटून केली आहे .
00648
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.