मुख्यमंत्र्यांना कबुतरांसाठी वेळ, पण आमच्या लेकरांसाठी नाही
टाकळी हाजी, ता. १५ : ‘‘दहा दिवसाच्या अंतरात अत्यंत दुर्दैवी घटना घडल्या असून, बिबट्याच्या हल्ल्यात पिंपरखेड व कुमशेतच्या दोन चिमुकल्याचा जीव गेला आहे. यावर उपाययोजनेबाबत ठोस कृती आराखड्यासाठी बैठक लावण्यासाठी वारंवार पत्र लिहून झाले आहे. परंतु दुर्दैव आहे की, मुख्यमंत्र्यांना कबुतरांसाठी वेळ देता येतो, परंतु आमच्या लेकरांसाठी मुख्यमंत्री वेळ देऊ शकत नाही,’’ अशी खंत खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी व्यक्त केली.
पिंपरखेड (ता. शिरूर) येथे शिवन्या या पाच वर्षाच्या चिमुकलीचा बिबट्याच्या हल्ल्यात मृत्यू झाल्याने बोंबे कुटुंबाचे सांत्वन करण्यासाठी खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी भेट दिली. यावेळी घटनेची माहिती घेऊन त्यांनी सहाय्यक वनसंरक्षक स्मिता राजहंस व वनपरिक्षेत्र अधिकारी यांना बिबट्याच्या बंदोबस्त करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करा, अशा सूचना दिल्या.
यावेळी सहाय्यक वनसंरक्षक स्मिता राजहंस यांनी पिंजऱ्यांची संख्या कमी असल्याचे सांगितले असता चिमुकल्यांचा जीव जाणे ही फार मोठी घटना ती भरून निघू शकत नाही. या संदर्भात पालकमंत्र्याबरोबर मीटिंग आहे. मी स्वतः मीटिंगला उपस्थित राहणार आहे, त्यावेळी तुम्ही कुठलीही भीड न बाळगता उपाययोजना करताना तुम्हाला ज्याची कमतरता भासत आहेत ते सांगा, अशी सूचना डॉ. कोल्हे यांना वन अधिकाऱ्यांना केली. या वेळी मंचर बाजार समितीचे माजी सभापती देवदत्त निकम, वन परीक्षेत्र अधिकारी निळकंठ गव्हाणे उपस्थित होते.
