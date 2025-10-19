पिंपरखेड येथे तिसरा बिबट्या जेरबंद
टाकळी हाजी, ता. १९ : पिंपरखेड (ता. शिरूर) परिसरात एकूण दहा पिंजरे लावले आहेत. त्यातील एका पिंजऱ्यात शनिवारी (ता.१८) रात्री तिसरा बिबट्या जेरबंद झाला. बिबट्यांच्या वाढत्या संख्येमुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
शिवन्या बोंबे या मुलीचा बिबट्यांच्या हल्ल्यात मृत्यू झाल्यानंतर वन विभागाने पिंपरखेड परिसरात पिंजरे लावले होते. वन विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, पिंपरखेड परिसरात लावलेल्या पिंजऱ्यांत आतापर्यंत तीन बिबटे जेरबंद करण्यास वन विभागाला यश आले आहे.
दरम्यान, उसाची शेती मोठ्या प्रमाणावर असल्याने बिबटे दिवसाढवळ्या फिरताना दिसत आहेत. त्यामुळे नागरिकांत भीतीचे वातावरण आहे. शेतकरी वर्ग मोठ्या प्रमाणात सावधगिरी बाळगत आहे. वनपरिक्षेत्र अधिकारी निळकंठ गव्हाणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली वन विभागाचे कर्मचारी दिवस-रात्र गस्त घालत आहेत. बिबट्यांना सुरक्षितरीत्या पकडण्यासाठी आणि नागरिकांचे संरक्षण करण्यासाठी सतत प्रयत्न सुरू आहेत.
