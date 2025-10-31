जांबुत येथे बिबट्या जेरबंद
टाकळी हाजी, ता. ३१ : जांबुत (ता. शिरूर) येथील थोरातवस्ती परिसरात फिरणाऱ्या दोन वर्षे वयाच्या बिबट्याला अखेर वन विभागाने पकडण्यात यश मिळवले आहे. गेल्या १५ दिवसांत जांबुत व पिंपरखेड गावात बिबट्याच्या हल्ल्यात दोन नागरिकांचा मृत्यू झाला होता. या घटनांमुळे परिसरातील नागरिकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते.
बिबट्याला पकडण्यासाठी वनविभागाने परिसरात ठिकठिकाणी पिंजरे लावले होते. दररोज त्या पिंजऱ्यांची तपासणी व गस्त सुरू होती. अखेर थोरातवस्ती येथे लावलेल्या पिंजऱ्यात बिबट्या अडकला. वनपरिक्षेत्र अधिकारी निळकंठ गव्हाणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली वनविभागाचे कर्मचारी गेल्या काही दिवसांपासून नागरिकांना सतर्कतेचे आवाहन करत जनजागृती मोहीम राबवत होते. पकडलेला बिबट्या माणिकडोह येथील बिबट केंद्रात सुरक्षित हलविण्यात आला आहे.
या परिसरात उसाचे मोठे क्षेत्रफळ आहे. बिबट्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण होते. बिबट्याच्या भीतीने मजूरही शेतीकामाला येण्यास तयार होत नव्हते. मात्र, बिबट्या पिंजऱ्यात अडकल्याने शेतकरी व ग्रामस्थांनी सुटकेचा श्वास घेतला आहे. स्थानिक नागरिकांनी परिसरातील वाढत्या बिबट्यांच्या हालचाली पाहता प्रत्येक गावात पिंजरे लावावेत, अशी मागणी वन विभागाकडे केली आहे.
