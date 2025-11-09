टाकळी हाजी आरोग्य केंद्र ठरतंय ‘आदर्श’
टाकळी हाजी, ता ९ : येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात दररोज १०० ते १२५ रुग्ण उपचारासाठी येत असून, या केंद्रातील वैद्यकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या प्रयत्नांमुळे हे केंद्र जिल्ह्यातील आदर्श आरोग्य केंद्रांपैकी एक ठरत आहे.
टाकळी हाजी (ता. शिरूर) या केंद्रात डॉ. नामदेव पानगे व डॉ. मनोज सूर्यवंशी हे दोन वैद्यकीय अधिकारी कायम मुक्कामी राहून २४ तास आरोग्यसेवा पुरवतात. त्यामुळे रुग्णांना वेळेवर उपचार, तसेच प्रसूती आणि कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रियांसारख्या सेवा अखंड सुरू असतात. महिन्यात काही सुट्टीचे दिवस वगळता, सरासरी ३० हजारांपेक्षा अधिक रुग्ण या केंद्राचा लाभ घेतात. या आरोग्य केंद्राच्या कार्यक्षेत्रात जांबूत, पिंपरखेड, फाकटे आणि वडनेर ही उपकेंद्रे येतात. सकाळी नऊ वाजता रुग्णसेवेला प्रारंभ होतो आणि रुग्ण येईपर्यंत सेवा सुरूच ठेवली जाते, अशी माहिती डॉ. नामदेव पानगे यांनी दिली. प्रसूती रुग्ण अंकिता किसन पवार व गीता सुभाष देवीकर यांनी सांगितले की, “आमची प्रसूती पूर्णपणे नैसर्गिक झाली. डॉक्टर व परिचारिका यांनी अत्यंत उत्तम काळजी घेतली. तसेच चहा, नाश्ता व जेवणाची उत्तम सोय करण्यात आली असून रुग्णालय परिसर स्वच्छ आणि नीटनेटका ठेवला आहे.” या प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा दर्जा पूर्वीपासूनच उत्तम राहावा यासाठी अनेक वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी मोलाचे योगदान दिले आहे. सातत्यपूर्ण सेवा, स्वच्छता व रुग्णाभिमुख दृष्टिकोन यामुळे टाकळी हाजीचे आरोग्य केंद्र जिल्ह्यात एक आदर्श ठरत आहे.
