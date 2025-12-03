फाकटे गावातील विहिरीत पडलेला बिबट्याला सुखरुप
टाकळी हाजी, ता. ३ : फाकटे (ता. शिरूर) येथे गावकऱ्यांची सतर्कता आणि वनविभागाची तत्परता यामुळे विहिरीत पडलेल्या बिबट्याला सुखरूप बाहेर काढण्यात यश आले.
फाकटे गावातील शेतकरी नवनाथ दत्तू शेलार यांच्या विहिरीत बिबट्या पडल्याची घटना बुधवारी (ता. ३) उघडकीस आली. विहिरीत हालचाल जाणवताच शेलार यांनी तत्काळ वनरक्षक लहू केसकर यांच्याशी संपर्क साधला. वन विभागाचे पथक व ग्रामस्थांच्या मदतीने तातडीने रेस्क्यू ऑपरेशन सुरू करण्यात आले. विहिरीत दोरीच्या साहाय्याने पिंजरा सोडून बिबट्याला सुरक्षितरीत्या वर खेचण्यात यश आले. प्राथमिक तपासणीत हा बिबट मादी असून अंदाजे तीन वर्षांचा असल्याचे समोर आले आहे. रेस्क्यू झालेल्या बिबट्याला पुढील उपचार व निगा राखण्यासाठी माणिकडोह येथील बिबट निवारा केंद्रात पाठविण्यात आले. ग्रामस्थांचे तत्पर सहकार्य आणि वन विभागाची दक्षता यामुळे कोणतीही हानी न होता बचावकार्य यशस्वीरीत्या पार पडले.
