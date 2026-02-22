जांबूतमधील चोरीमध्ये पणूतच निघाल चोरटा
टाकळी हाजी, ता. २२ : शरदवाडी- जांबूत (ता. शिरूर) येथे घरात घुसून वृद्ध महिलेचे दागिने लुटल्याप्रकरणी पोलिसांनी तिसऱ्याच दिवशी धाडसी कारवाई करत आजीच्या पणतूलाच अटक केले असून, चोरीस गेलेला ऐवज हस्तगत केला.
याबाबत साहाय्यक पोलिस निरीक्षक दीपक करंडे यांनी माहिती दिली की, याप्रकरणी आकाश किसन मेरगळ (रा. पवारवस्ती- जांबूत) याच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे. शुक्रवारी (ता. २०) भर दुपारी शरदवाडी येथे वृद्ध महिला लहानूबाई सखाराम सरोदे या घरी एकट्याच होत्या. घरातील सर्वजण साखरपुडा कार्यक्रमासाठी बाहेर गेल्याची माहिती मिळवत त्यांचा पणतू आकाश मेरगळ याने घरात प्रवेश करून साडेसहा तोळे वजनाचे सुमारे नऊ लाख रुपये किमतीचे दागिने लुटून पळ काढला होता. भरदिवसा घडलेल्या या प्रकारामुळे परिसरात खळबळ उडाली होती.
या घटनेचा तपास उपविभागीय पोलिस अधिकारी प्रशांत ढोले व पोलिस निरीक्षक संदेश केंजळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आला. साहाय्यक पोलिस निरीक्षक दीपक करंडे, दिलीप पवार, गुन्हे प्रगटीकरण शाखेचे एस. एच. चव्हाण, पोलिस कॉन्स्टेबल विजय शिंदे, भोई, ठोसरे आदी पथकाने तपासाची चक्रे वेगाने फिरवत संशयितापर्यंत धागेदोरे पोहोचवले. आकाश मेरगळ याला अटक करून त्याच्याकडून चोरीस गेलेले दागिने जप्त केले.
