घरात घुसून विवाहितेशी लगट करण्याचा प्रयत्न
थेऊर, ता. २३ : घरात घुसून महिलेशी लगट करण्याचा प्रयत्न केल्याची घटना कदमवाकवस्ती (ता. हवेली) परिसरात शुक्रवारी (ता. २२) दुपारी साडेबारा ते एक वाजण्याच्या सुमारास घडली. याबाबत लोणी काळभोर पोलिस ठाण्यात एकाच्या विरोधात विनयभंगाचा गुन्हा दाखल केला आहे. मुबारक मोहम्मद शेख (वय २५, रा. घोरपडेवस्ती, लोणी काळभोर, ता. हवेली), असे गुन्हा दाखल केलेल्या आरोपीचे नाव आहे. याप्रकरणी एका २८ वर्षीय विवाहितेने फिर्याद दिली आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फिर्यादी या गृहिणी असून, कदमवाकवस्ती परिसरात कुटुंबासोबत राहतात. त्या शुक्रवारी दुपारच्या सुमारास घरातील काम करीत होत्या. फिर्यादी या घरी एकट्याच असल्याचे पाहून आरोपी मुबारक शेख हा त्यांच्या घराजवळ गेला व फिर्यादी यांच्या मैत्रिणीला सांगितले, ‘फिर्यादीला घराच्या बाहेर बोलावून घ्या. त्यांच्याकडे काम आहे.’ फिर्यादी या घराच्या बाहेर आल्यानंतर आरोपी फिर्यादी यांना म्हणाला, ‘मी तुला पहिल्यांदा पाहिले तेव्हापासून मला तू खूप आवडतेस.’ तसेच, त्यांच्याशी जवळीक व लगट साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, फिर्यादी यांनी त्यास नकार दिला. यावेळी आरोपी म्हणाला, तू फक्त सांग मी तुझ्यासाठी काय करू. तुझ्या नवऱ्याला घरात घुसून मारतो. तुला उचलून घेऊन जातो,’ अशी धमकी देत आरोपी निघून गेला. दरम्यान, अर्धा तासानंतर आरोपी पुन्हा फिर्यादी यांच्या थेट घरात घुसला. जबरदस्ती करण्याच्या हेतूने फिर्यादी यांच्या जवळ येऊन बसला व छेडछाड करू लागला. त्यामुळे फिर्यादी यांच्या स्त्री मनास लज्जा निर्माण झाली.
